Kolombiya açıklarında, suyun yaklaşık 600 metre (1.970 feet) derinliğinde yatan ve denizcilik tarihinin "Kutsal Kasesi" olarak kabul edilen İspanyol kalyonu San Jose, sonunda tüm sırlarını ifşa etti. 2015 yılında keşfedilen ancak kimliği üzerindeki tartışmalar süren dev batığın, yapılan son teknolojik incelemelerle dünyanın en zengin gemisi olduğu resmen doğrulandı.

OKYANUSUN DİBİNDE 10 YILLIK VERGİ YATIYOR

1708 yılında İngiliz donanmasının toplarıyla havaya uçurularak batırılan San Jose, sadece bir gemi değil, o dönem Amerika kıtasından toplanan 10 yıllık vergiyi taşıyan yüzen bir bankaydı. Uzmanlar, geminin içinde bugün yaklaşık 17 milyar dolar değerinde altın para, gümüş ve işlenmemiş değerli taş bulunduğunu tahmin ediyor.

EL YAPIMI ALTINLARIN GİZEMİ

Antiquity dergisinde yayımlanan 2025 tarihli yeni bir çalışma, uzaktan kumandalı su altı araçlarının (ROV) çektiği yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla hazinenin detaylarını ortaya koydu. Deniz arkeoloğu Daniela Vargas Ariza liderliğindeki ekip, gemide "macuquina" (İngilizcesi cob) adı verilen, altın veya gümüş külçelerden elle kesilerek basılmış düzensiz şekilli sikkeler tespit etti. Bu sikkeler, iki yüzyılı aşkın süre boyunca Amerika kıtasının ana para birimiydi.

DARPHANENİN İZLERİ HAZİNEYİ ELE VERDİ

ROV kameralarına yansayan paraların üzerindeki semboller, geminin kimliğini kanıtlayan birer pasaport niteliğinde:

Kudüs Haçı: Paraların bir yüzünde aslan ve kale figürleriyle süslenmiş büyük bir haç bulunuyor.

Herkül Sütunları: Diğer yüzde ise dalgaların üzerindeki Herkül Sütunları göze çarpıyor.

Dalga Tasarımı: Araştırmacılar, paralardaki dalga çizimlerinin sadece Lima Darphanesi'ne (Peru) özgü olduğunu ve bu detay sayesinde paraların kaynağının tescillendiğini belirtiyor.

Fotoğraf: Colombian General Maritime Directorate/AFP/Getty Images

TARİHİ KANITLAR TEK TEK BİRLEŞİYOR

Geminin San Jose olduğunu kanıtlayan tek şey altınlar değil. Batıkta bulunan 1662-1722 yıllarına ait Çin porselenleri ve üzerindeki kitabelerde 1665 tarihli olan dev toplar, yapbozun parçalarını tamamlıyor. Paraların 1707 yılında basılmış olması, geminin bu tarihten hemen sonra battığına dair tarihi verilerle birebir örtüşüyor.

HAZİNE KRİZİ ULUSLARARASI BOYUTA ÇIKTI

Bu devasa servetin tescillenmesiyle birlikte Kolombiya ve İspanya arasındaki hukuk savaşı da yeniden alevlendi. Kolombiya kendi sularında olduğu için hak iddia ederken, İspanya "devlet gemisi" statüsüyle hazinenin kendisine ait olduğunu savunuyor. Okyanusun 600 metre altında yatan 200 tonluk altın, gümüş ve zümrüt, bugün dünyanın en pahalı hukuk davasının da merkezinde yer alıyor.