Faroe Adaları'nın başkenti Tórshavn ile Eysturoy Adası'ndaki Runavík ve Strendur arasında uzanan tünel, denizin altından geçen üç farklı güzergâhı tek noktada buluşturuyor. Sistemin en dikkat çekici bölümü ise sürücülerin yaklaşık 72 metre derinlikte karşılaştığı dönel kavşak.

ÜÇ TÜNEL 72 METRE DERİNLİKTE BİRLEŞİYOR

Sistemin toplam yol uzunluğu 11 bin 240 metreyi buluyor. Tórshavn, Runavík ve Strendur yönlerinden gelen üç tünel kolu denizin altında aynı noktada buluşuyor. Sürücüler burada normal bir şehir yolundaymış gibi dönel kavşağa girerek gidecekleri yöne devam ediyor.

Dönel kavşak yaklaşık 72 metre derinlikte bulunsa da tünelin tamamı bu seviyede ilerlemiyor. Eysturoy Tüneli'nin en derin noktası deniz seviyesinin yaklaşık 187 metre altına kadar iniyor. İki yönlü trafiğe açık tünelin genişliği yaklaşık 10,5 metre, yolun en yüksek eğimi ise yüzde 5.

Dönel kavşağın ortasında tünelin açılması sırasında bırakılan büyük bir doğal kaya sütunu bulunuyor. Faroeli sanatçı Tróndur Patursson tarafından tasarlanan bölüm, özel aydınlatmalar ve insanların el ele tutuşmasını betimleyen yaklaşık 80 metrelik çelik bir sanat eseriyle dikkat çekiyor. Bu nedenle yapı yalnızca bir trafik kavşağı değil, aynı zamanda Faroe Adaları'nın turistik noktalarından biri haline gelmiş durumda.

BİR SAATLİK YOL 15 DAKİKAYA İNDİ

Projenin asıl amacı ise adalar arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak. Tünel sayesinde bazı güzergâhlarda başkent Tórshavn'a ulaşım süresi bir saatin üzerinden yaklaşık 15 dakikaya kadar düştü. Skálafjørður'un iki yakası arasındaki kara yolu mesafesi de 25 kilometreden yaklaşık 5 kilometreye indi.

Tünelin altında ayrıca suyun yola ulaşmasını engellemek için drenaj boruları ve güçlü pompaların yer aldığı ayrı bir sistem bulunuyor. En düşük noktalarda toplanan su, pompalar aracılığıyla yeniden yüzeye taşınıyor. Böylece Atlantik'in altında uzanan 11 kilometreden uzun yol ağı, üç farklı güzergâhı tek bir deniz altı kavşağında birleştiriyor.