

Çinli inşaat ekipleri, Shandong eyaletinin Qingdao kentinde açık denize 119 bin tonluk dev bir beton duvar inşa ediyor. Tamamlandığında 675 metre uzunluğa ulaşacak olan yapı, bölgede kurulacak yeni nesil entegre enerji üssünün ana altyapısını oluşturacak.

3 BİN 500 TONLUK DEV BLOKLAR DENİZE NASIL YERLEŞTİRİLİYOR?

Yaklaşık 5 katlı bir bina büyüklüğündeki her biri 3 bin 500 ton ağırlığındaki bloklardan ilki açık denizde başarıyla batırıldı. Proje genelinde yerçekimi kuvvetiyle çalışan toplam 34 adet devasa kasetin birleştirilmesiyle 119 bin tonluk dev bir koruma duvarı elde edilecek.

AÇIK DENİZDEKİ ZORLU ŞARTLAR NASIL AŞILDI?

Sürekli değişen rüzgar, dalga ve akıntıların bulunduğu açık deniz ortamında ekipler kısıtlı zaman aralıklarında çalışıyor. Dev yapıların milimetrik sapma yaşamaması için GPS teknolojisi kullanılarak blokların deniz tabanına santim santim oturması sağlanıyor.

DEV PROJE HANGİ ENERJİ ALANLARINA HİZMET EDECEK?

Gelgit modelleri ve yüzdürme stabilitesi hesaplanarak yürütülen operasyon, açık deniz enerji üretimi için stratejik altyapıyı hazırlıyor. İnşa süreci tamamlandığında rüzgar, güneş ve hidrojen enerjisini tek merkezde birleştiren devasa bir liman ve enerji üssü faaliyete geçecek.