Çin’in kuzeyindeki Dalian kentinde, Dalian Körfezi’nin iki yakasını deniz altından birbirine bağlayan Dalian Bay Sualtı Tüneli tamamlanarak trafiğe açıldı. Toplam 5,1 kilometre uzunluğundaki proje, Kuzey Çin’in ilk büyük batma tüp tüneli olma özelliğini taşıyor.

Çin İletişim İnşaat Şirketi (CCCC) tarafından yürütülen projenin deniz altı bölümü, her biri 180 metre uzunluğunda, 33,4 metre genişliğinde, 9,7 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 60 bin ton ağırlığında 18 beton segmentten oluşuyor. Karada üretilip denizde yüzdürülen segmentler, belirlenen noktalarda batırılarak birleştirildi. Bu çalışmalar 20 ay sürdü.

SANTİMETRELİK HASSASİYET

Geleneksel tünel açma makineleri yerine batma tüp yöntemiyle inşa edilen projede, segmentlerin yerleştirilmesi balast sistemleri, kılavuz gemiler ve hassas konumlandırma teknolojileriyle gerçekleştirildi. 1.050 metre yarıçaplı bir kavis üzerinde bulunan tünelin son segmenti E18’in montajında iki yapı arasında yalnızca 1 metrelik hareket alanı kalırken, nihai birleşim toleransı 3 milimetreye kadar kontrol edildi. Proje kapsamında 77’si buluş kategorisinde olmak üzere toplam 197 patent başvurusu yapıldı.

100 YILLIK KULLANIM ÖMRÜ

Yüksek enlemde ve sert kış koşullarının görüldüğü bölgede inşa edilen tünel, 100 yıllık kullanım ömrü hedefiyle tasarlandı. Yapıda soğuk ve tuzlu suya dayanıklı yüksek performanslı beton kullanıldı. Projede, 2018’de hizmete giren Hong Kong-Zhuhai-Macau köprü ve tünel kompleksinden elde edilen mühendislik deneyimlerinden de yararlanıldı.

1 SAATLİK YOL 5 DAKİKAYA İNDİ

Altı şeritli olarak tasarlanan ve azami 60 kilometre hız sınırına sahip tünel, Renmin Yolu ile Suoyu Bay bölgelerini birbirine bağlıyor. Yaklaşık 7 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte hizmet veren güzergah, körfez çevresindeki ulaşım süresini yaklaşık 1 saatten 5 dakikaya düşürerek şehir içi trafiğin rahatlatılmasını hedefliyor.