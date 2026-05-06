İngiltere kıyılarında devasa bir enerji canavarı uyanıyor. Tam 3,3 milyon evin elektriğini tek başına karşılayacak olan dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santrali Hornsea 3, ilk tarihi bağlantısını gerçekleştirdi. Kuzey Denizi’nin 120 kilometre açığından Norfolk kıyılarına uzanan dev kablo hattı, temiz enerji çağı için "ilk sinyali" gönderdi.

2,9 gigawatt (GW) kapasiteye sahip olacak Hornsea 3, sadece bir rüzgar santrali değil, mühendislik harikası bir güç merkezi. Proje 2027 sonunda tam kapasiteye ulaştığında; Manchester, Liverpool ve Leeds şehirlerinin toplam nüfusundan daha fazla insanın günlük enerji ihtiyacını karşılayacak.

İlk kablo karaya çıktı

26 Mart’ta tamamlanan operasyonla, iki yüksek gerilim hattı ve bir fiber optik veri hattını taşıyan dev kablo demeti Norfolk kıyılarına çekildi.

Kabloların kurulumu için Belçikalı Jan De Nul Group, 2026 sonuna kadar tam 680 kilometre hat döşeyecek.

Norfolk kırsalındaki görsel bozulmayı önlemek için hatlar 50 kilometreden fazla yer altından geçirilerek ulusal şebekeye bağlanıyor.

Projenin en dikkat çekici parçalarından biri olan dönüştürücü istasyonun üst bölümü, Tayland’dan yola çıkıp Norveç üzerinden kurulum noktasına ulaşana kadar 13.000 deniz mili yol katetti. 3.500 ton ağırlığındaki bu dev yapılar, Kuzey Denizi’nin en sert fırtınalarına dayanacak şekilde tasarlandı.

Dünyanın en güçlü türbinleri dönmeye hazırlanıyor

Hornsea 3, piyasadaki en güçlü ticari türbinler olan Siemens Gamesa’nın 14 megavatlık devlerini kullanacak. Tek bir türbinin ürettiği enerji bile dudak uçuklatan seviyede.

İnşaat aşamasında 5.000, işletme aşamasında ise 1.200 kişiye kalıcı iş imkanı sağlanacak.

Bu devasa proje, İngiltere'nin 2030 yılındaki 50 GW’lık açık deniz rüzgar enerjisi hedefine ulaşmasında kilit rol oynayacak.

Ørsted tarafından yönetilen 8,5 milyar sterlinlik bu yatırım, sadece bir iklim hedefi değil, aynı zamanda enerji bağımsızlığı için stratejik bir hamle. Hornsea 3, önceki iki projenin (Hornsea 1 ve 2) toplamından daha fazla kapasiteyi tek başına üreterek mühendisliğin sınırlarını zorluyor.