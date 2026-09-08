Oluşum ilk olarak 2022’de belirgin hale geldi ve diğer bölgelerde birkaç gün veya hafta içinde kaybolabilen benzer olayların aksine yıllardır varlığını sürdürüyor. Bilim insanlarının yaptığı son incelemeler ise beyazlığın yalnızca suyun rengini değiştirmediğini, deniz tabanındaki bitki ve balık yaşamını da büyük ölçüde azalttığını ortaya çıkardı.

GÜNEŞ IŞIĞININ BÜYÜK BÖLÜMÜ DİBE ULAŞAMIYOR

Beyaz görüntünün arkasında suda oluşan çok küçük kalsit kristalleri bulunuyor. Sudaki pH değerinin yükselmesiyle sürekli oluşan bu kristaller, suyu süt renginde gösterirken bulanıklığı da normal seviyenin 9 katına kadar çıkarıyor.

Bunun sonucunda güneş ışığı deniz tabanına ulaşmakta zorlanıyor. Araştırma sırasında beyaz lekeden etkilenen bölgelerde ışığın yalnızca yüzde 3,9’u dibe ulaşabildi. Sağlıklı bölgelerde ise bu oran yüzde 18,3 olarak ölçüldü. Yani en fazla etkilenen kesimlerde güneş ışığının yaklaşık yüzde 96’sı deniz tabanına ulaşamıyor.

Işık azalınca su altındaki bitkiler fotosentez yapamaz hale geliyor. Kalsit parçacıklarının bitkilerin üzerine sürekli çökmesi de durumu ağırlaştırıyor. Sonuç olarak beyaz lekeden etkilenen alanın merkezinde 6,7 kilometrekarelik deniz tabanı tamamen bitkisiz kaldı.

21 BALIK TÜRÜNDEN SADECE 3'Ü KALDI

Bitkilerin ortadan kalkması balıkların yaşam alanlarını da etkiledi. Bilim insanları bir yıl boyunca 4 binden fazla balığı inceleyerek beyaz lekenin içindeki ve dışındaki bölgeleri karşılaştırdı. Sağlıklı kesimlerde 21 farklı balık türü tespit edilirken, beyaz lekenin en yoğun olduğu merkezde bu sayı yalnızca 3’e düştü.

Araştırmacılar beyaz lekenin neden yıllardır kaybolmadığını araştırmaya devam ediyor. Önceki çalışmalar, bölgeye ulaşan ve besin maddeleri ile karbonatlar taşıyan yeraltı sularının oluşumun devam etmesinde rol oynayabileceğine işaret ediyor.

Bilim insanlarının en büyük endişelerinden biri ise 12,3 kilometrekareye ulaşan alanın daha fazla genişlemesi. Bu nedenle Mar Menor’daki beyaz lekenin düzenli olarak takip edilmesi ve tamamen bitkisiz kalan bölgelerin yeniden toparlanıp toparlanamayacağının izlenmesi gerektiği belirtiliyor.