Denizin altından geçecek 200 milyar dolarlık demiryolu projesi, saatte 300 kilometre hızla yolcu taşımayı hedefliyor. Bir saatten kısa sürede deniz geçişi vaat eden hat, kıtalararası ve deniz aşırı ulaşımda yeni bir dönemin kapısını aralamayı amaçlıyor.

PROJENİN TEKNİK VE OPERASYONEL DETAYLARI NELER?

Tasarım hedeflerine göre proje, yüksek hızlı tren teknolojisini deniz altı tünelleriyle birleştiriyor. Saatte 300 kilometre hıza ulaşması planlanan hat, özellikle premium bilet kategorisi, lüks turizm ve iş seyahatleri yapan yolcuları hedefliyor. Projenin finansman modelinde özel sektör yatırımları ve yüksek kârlılık vaatleri öne çıkıyor.

KÜRESEL DEMİRYOLU PROJELERİ HANGİ RİSKLERİ BARIŞTIRIYOR?

Uluslararası araştırmalar, bu ölçekteki dev altyapı projelerinin ciddi finansal riskler taşıdığını gösteriyor. Araştırma verilerine göre büyük demiryolu projelerinde maliyet artışları ortalama yüzde 44,7'ye ulaşırken, gerçekleşen yolcu talebi tahminlerin yüzde 51,4 altında kalıyor. Fransa ile İngiltere'yi bağlayan Manş Tüneli (Eurotunnel) örneğinde olduğu gibi, inşaat maliyetleri başlangıç bütçesini yüzde 80 aşabiliyor.

PROJEYE İLİŞKİN RESMİ BELGELER VE İDDİALAR NE DURUMDA?

Projeyle ilgili sunulan teknik vaatlere rağmen, süreci yürüten resmi bir kurum, yetkili şirket veya onaylanmış devlet protokolü bulunmuyor. Projenin finanse edilmesi için çalışan maaşlarına vergi getirileceği ya da yatırımcılara devlet garantili kâr sunulacağı yönündeki iddiaları doğrulayan herhangi bir yasal tasarı veya resmi sözleşme metnine ise rastlanmadı.