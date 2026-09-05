İtalya’nın Sardinya adası yakınlarındaki Arzachena sularında, deniz tabanına saçılmış halde binlerce yıllık Roma dönemi bronz sikkeleri keşfedildi. İtalya Kültür Bakanlığı yetkilileri, buluntunun toplamda 30.000 ila 50.000 adet arasında Geç Roma dönemi bronz "follis"inden oluşabileceğini bildirdi.

Sikkelerin MS 324 ile 345 yılları arasındaki döneme ait olduğu ve su altında geçen 15 asra rağmen olağanüstü derecede iyi korunduğu aktarıldı.

GEMİ BATIĞINA AİT DEĞİL

Sikkelerin karada gömülü olmak yerine geniş bir alana saçılmış halde bulunması ve çevrede Roma döneminde deniz taşımacılığında kullanılan amfora kırıntılarına rastlanması, bir gemi enkazı ihtimalini gündeme getirdi ancak yetkililer, buluntulara dair resmi bilimsel kataloğun henüz yayımlanmadığını ve definenin kesin olarak bir gemi batığına ait olduğunun kanıtlanmadığını açıkladı.

MAHKEMEDEN ÖDÜL TALEBİNE RED

Keşfi gerçekleştiren dalgıçların ödül talebi Sardinya Bölge Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, aramanın metal dedektörüyle yapıldığını ve bölgenin halihazırda arkeolojik sit alanı olarak kayıtlı olduğunu belirterek, durumun "tesadüfi buluş" kapsamına girmediğine hükmetti.

Temizlenen ve kataloglanan parçaların Arzachena Kent Müzesi'nde sergilenmesi planlanırken, sikkeler henüz sergiye açılmadı.

ÇEKYA'DA YOL ÇALIŞMASINDA DEMİR ÇAĞI ALTINLARI BULUNDU

Çekya’nın Bohemya bölgesinde otoyol inşaatı öncesinde yürütülen saha taramaları sırasında inşaat işçileri büyük bir altın defineye rastladı. Söz konusu buluntu, bölgede bugüne kadar kaydedilmiş en zengin Demir Çağı keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti.