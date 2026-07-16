Japonya'da, Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyinde deniz tabanındaki bir volkanik kraterde yürütülen araştırmalar, "siyah baca" olarak adlandırılan hidrotermal bacaların altın bakımından son derece zengin mineral oluşumları meydana getirdiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, altının yalnızca çıplak gözle görülebilen tanecikler halinde değil, kayaçların içinde atomik ve nano ölçekte gizlenmiş "görünmez altın" formunda da bulunduğunu belirledi. Yapılan ölçümlerde, bölgedeki altın yoğunluğunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelerden biri olduğu ifade edildi.

PİRİT MİNERALİNDE SAKLI ALTIN

Shizuoka, Waseda ve Tokyo üniversitelerinden bilim insanları, 2015 yılında Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinde keşfedilen Higashi-Aogashima hidrotermal sahasından elde edilen kaya örneklerini gelişmiş kütle spektrometresi teknikleriyle analiz etti. İncelemeler sonucunda, halk arasında "aptal altını" olarak bilinen pirit mineralinin yapısında, altının nanoparçacıklar ve tekil atomlar halinde hapsolduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bölgenin hem yüksek altın potansiyeline sahip olması hem de diğer deniz altı maden sahalarına kıyasla daha sığ bir konumda bulunmasının, gelecekte ekonomik açıdan değerlendirilebileceğini düşünüyor.

ÇEVRECİLERDEN UYARI

Öte yandan keşif, çevre koruma uzmanlarının da dikkatini çekti. Bilim insanları, aktif hidrotermal bacaların yengeçler, mercanlar ve birçok deniz canlısı için hayati yaşam alanları oluşturduğunu vurgulayarak, olası madencilik faaliyetlerinin bu hassas ekosistemlere zarar verebileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle bölgenin korunmasına yönelik önlemlerin şimdiden değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.