Yayımlanan yeni araştırmaya göre, keşfi sıra dışı yapan en önemli ayrıntılardan biri bu tür yosun ormanlarının genellikle soğuk ve ılıman sularda görülmesi. Ekvator kuşağındaki Galapagos'un tropikal sularında böylesine yoğun bir yosun ormanının bulunması bilim insanlarının dikkatini çekti.

50 METRE DERİNLİKTE ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacılar, uzaktan kumandalı su altı aracıyla bölgedeki deniz dağlarını incelerken yaklaşık 50 metre derinlikte yoğun yosunlarla karşılaştı. Yapılan incelemelerde ormanın 50 ila 70 metre derinlikte uzandığı belirlendi.

Yosun ormanları, karadaki ormanlara benzer şekilde çok sayıda canlı için önemli bir yaşam alanı oluşturuyor. Balıklar ve diğer deniz canlıları bu alanları beslenmek, saklanmak ve üremek için kullanabiliyor. Bu nedenle kelp ormanları denizlerdeki biyolojik çeşitlilik açısından önemli ekosistemler arasında gösteriliyor.

Galapagos tropikal bir bölgede bulunmasına rağmen bazı kesimlerinde soğuk ve besin açısından zengin akıntılar etkili oluyor. Araştırmacılar, bu koşulların normalde daha serin sularda görülen büyük yosunların bölgede yaşayabilmesini sağladığını düşünüyor.

İLK BAŞTA YENİ BİR TÜR SANILMIŞTI

Bilim insanları bölgede, ilk kez 1934'te kaydedilen ve Galapagos'a özgü olan Eisenia galapagensis türünü araştırıyordu. Derin sulardaki ormana ulaştıklarında ise karşılarına bilinen örneklerden oldukça farklı yosunlar çıktı.

Bulunan yosunların Eisenia galapagensis örneklerinden neredeyse iki kat daha büyük ve görünüş bakımından farklı olması, araştırmacılara yeni bir türle karşılaşmış olabileceklerini düşündürdü.

Ancak sonraki incelemeler bu ihtimali değiştirdi. Charles Darwin Vakfı'nın güncel bilgilerine göre, su altı ormanını oluşturan yosunların Eisenia galapagensis türünün bir formu olduğu doğrulandı. Böylece yıllardır gizemini koruyan yosunların kimliği de büyük ölçüde netleşmiş oldu.