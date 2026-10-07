Keşif, İskenderiye'nin Doğu Limanı'nda, günümüzde Akdeniz'in altında kalan Antirhodos Adası'nda yapıldı. Çalışmaları Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü ile Mısır Sualtı Arkeolojisi Genel Müdürlüğü yürütüyor. Antirhodos'un geçmişte kentin kraliyet bölgesinin bir parçası olduğu ve burada saray yapılarının bulunduğu biliniyor.

FENERİN TASVİRİ YÜZÜĞE İŞLENMİŞ

Arkeologların deniz tabanından çıkardığı bronz yüzüğün üzerinde İskenderiye Feneri'ni gösteren bir tasvir yer alıyor. Mısır Yüksek Eski Eserler Konseyi Genel Sekreteri Hisham El Leithy, bunun ünlü fenerin tasvirini taşıyan bilinen ilk mühür yüzüğü olduğunu açıkladı.

Yüzükteki görüntünün, MS 2. yüzyıla tarihlenen bazı sikkelerde görülen İskenderiye Feneri tasvirleriyle benzerlik taşıdığı belirlendi. Bu benzerlik nedeniyle yüzüğün de aynı döneme ait olabileceği değerlendiriliyor.

Buluntunun çıkarıldığı nokta da araştırmacılar açısından önem taşıyor. Antirhodos'taki sarayın, Yunan coğrafyacı Strabon tarafından MÖ 29 ile 25 yılları arasındaki Mısır ziyareti sırasında görüldüğü ve tarif edildiği biliniyor. Yüzüğün burada bulunması, saray bölgesinin sonraki yüzyıllarda da idari amaçlarla kullanılmaya devam etmiş olabileceğine işaret ediyor. Mısırlı yetkililer, buradaki faaliyetlerin fenerin yönetimiyle bağlantılı olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.

DENİZİN ALTINDAN BAŞKA BULUNTULAR DA ÇIKTI

Doğu Limanı'ndaki çalışmalar yalnızca yüzükle sınırlı kalmadı. Dört farklı noktada gerçekleştirilen kazılarda MÖ 4. yüzyıldan MS 4. yüzyıla kadar uzanan dönemlere ait seramikler, amforalar, şişeler, kandiller, sofra kapları ve cam parçaları da bulundu.

İskenderiye Feneri, MÖ 3. yüzyılda Pharos Adası'nda inşa edilmiş ve yüzyıllar boyunca limana yaklaşan gemilere yol göstermişti. Depremler sonucunda büyük ölçüde yıkılan yapı günümüze ulaşamadı. Deniz tabanından çıkarılan küçük bronz yüzük ise kayıp yapının antik dönemde nasıl tasvir edildiğine dair yeni bir arkeolojik kanıt olarak değerlendiriliyor.