Karayip Denizi’nin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde keşfedilen hidrotermal alan, bilim dünyasını şaşırttı. “Bibi Hidrotermal Alanı” adı verilen bölgede, su sıcaklığının 401 dereceye kadar ulaştığı ancak aşırı basınç nedeniyle kaynamadığı belirtildi.

Cayman Çukuru’nda bulunan ve şimdiye kadar keşfedilen en derin hidrotermal baca sistemi olarak gösterilen bölgede, koyu duman püskürten “kara bacalar” dikkat çekiyor. Bilim insanları, bu ortamın çoğu canlı için ölümcül olmasına rağmen bölgede yaşamın sürdüğünü açıkladı.

Araştırma sırasında kullanılan derin deniz robotu, Zoarcidae familyasına ait balıklar, deniz anemonları, cüce kerevitler ve sıra dışı karides kolonileri tespit etti. Özellikle bazı karideslerin sırtlarında bulunan ışığa duyarlı organların, tamamen karanlık ortamda yön bulmalarını sağladığı düşünülüyor.

Londra Doğa Tarihi Müzesi araştırmacılarından Maggie Georgieva, hidrotermal kaynaklardan çıkan sıvıların çok sıcak olmasına rağmen deniz suyuyla karışınca hızla soğuduğunu ve bu nedenle canlıların yaşayabileceği alanlar oluştuğunu söyledi. Uzmanlara göre keşif, Dünya’daki yaşamın sınırlarını anlamanın yanı sıra başka gezegenlerde yaşam ihtimaline dair araştırmalara da ışık tutabilir.