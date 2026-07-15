SIGURD, Vatn Systems'in daha önce geliştirdiği Skelmir S6 otonom su altı aracı üzerine inşa edildi. Modüler yapıya sahip sistem, tek başına mayın arama veya imha görevlerinde kullanılabildiği gibi her iki görevi aynı operasyon içinde de yerine getirebiliyor. Böylece mayın temizleme operasyonlarında personelin tehlikeli bölgelere girmesine gerek kalmadan uzaktan müdahale imkanı sunuyor.

100 METRE DERİNLİKTE MAYIN ARAYABİLİYOR

Sistemin keşif sürümünde yandan taramalı sonar bulunuyor. Bu sayede deniz tabanındaki mayınlar 100 metreye kadar derinlikte tespit edilebiliyor. Yaklaşık 6 saat görev yapabilen araç, tek seferde 30 deniz mili menzile ulaşabiliyor.

Mayını etkisiz hale getiren sürüm ise ileri görüş sensörleriyle doğrulanan hedefe yaklaşarak son aşama yönlendirmesini gerçekleştiriyor. Operatörler ister tamamen otonom modu kullanabiliyor isterse son kararı insanın verdiği kontrol seçeneğini tercih edebiliyor. Tüm süreç şirketin ortak komuta ve kontrol altyapısı üzerinden yönetiliyor.

TESTLERDE HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU

Vatn Systems, SIGURD'un eski ABD Donanması bomba imha uzmanlarının katkısıyla geliştirildiğini açıkladı. Şirket, sistemin hükümet kurumlarıyla birlikte test edildiğini ve denemelerde eğitim amaçlı kullanılan etkisiz mayınları başarıyla tespit edip imha ettiğini belirtti. İlk operasyonel konuşlandırmanın ise bu yıl içinde yapılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Şirket, özellikle Hint-Pasifik bölgesi ve stratejik deniz geçitlerinde artan mayın tehdidine karşı SIGURD'un düşük maliyetli ve seri üretime uygun bir çözüm sunmayı amaçladığını belirtiyor. Vatn Systems, hem ABD hem de müttefik ülkelerden gelecek talepleri karşılayabilecek üretim kapasitesini oluşturduğunu da açıkladı.