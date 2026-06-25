Çin’in kuzeydoğusunda, Dalian ile Yantai’yi Bohai Boğazı altından bağlaması planlanan dev bir demiryolu tüneli projesi gündemde. Mevcut durumda iki şehir arasındaki kara yolu yaklaşık 1400 kilometreyi bulurken, deniz geçişi feribotlara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

120 KİLOMETRELİK DENİZALTI HAT

Planlanan projede 120 kilometreyi aşan çift hatlı bir tünel öngörülüyor. Bunun yaklaşık 90 kilometrelik kısmının deniz tabanı altında yer alması planlanıyor. Tamamlandığında, dünyanın en uzun denizaltı tünellerinden biri olacak.

ZORLU MÜHENDİSLİK VE EKONOMİK HEDEF

Yüksek su basıncı ve sismik riskler projeyi teknik açıdan zorlaştırıyor. Buna karşın tünelin, Bohai bölgesinde lojistiği hızlandırarak ticaret ve ulaşım maliyetlerini ciddi şekilde düşürmesi hedefleniyor.

PROJE BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Henüz kesinleşmemiş olan proje, yüksek maliyet ve riskler nedeniyle tartışılıyor. Buna rağmen Çin’in büyük altyapı projelerindeki tecrübesi, planın hayata geçme ihtimalini güçlendiriyor.