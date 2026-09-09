1973 yılında Cebelitarık açıklarında onlarca dev gemi art arda sulara gömüldü. Dışarıdan bakıldığında büyük bir deniz felaketi ya da gizemli bir olay gibi duran bu sürecin arkasından, deniz biyolojisini kökünden değiştiren sıra dışı bir başarı hikâyesi çıktı.

30 HURDA GEMİ BATIRILDI

Vizyoner bir dalgıcın deniz tabanında canlılar için barınaklar oluşturma fikriyle başlayan bu proje, 30'dan fazla hurda geminin kontrollü şekilde batırılmasıyla zamanla devasa bir su altı ekosistemine dönüştü. Geçen onlarca yılın ardından suyun altındaki o paslı çelik gövdeler yosun, mercan ve süngerlerle kaplanarak binlerce deniz organizması için korunaklı bir beslenme ve üreme alanına ev sahipliği yapmaya başladı.

DENİZİN DİBİNDE EN ZENGİN YAPAY RESİF BULUNDU

Basit bir fikirle başlayan bu alan, günümüzde hem bilim insanlarının hem de macerasever dalgıçların gözdesi olan bölgedeki en zengin yapay resif ağlarından biri haline geldi. Cebelitarık’ta yakalanan bu başarı, Florida açıklarında devasa USS Oriskany uçak gemisinin batırılarak dünyanın en büyük yapay resiflerinden birine dönüştürülmesi gibi küresel projelere de öncülük etti.