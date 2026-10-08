Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 500 metre derinlikten alınan örnekler üzerinde yapılan incelemeler, keşfin yalnızca yeni bir türle sınırlı olmadığını ortaya koydu. Araştırmacılar, canlının genetik ve yapısal özelliklerinin bilinen mercan gruplarından belirgin biçimde ayrıldığını belirleyerek onun için yeni bir aile tanımladı.

ALTIN RENGİNDEKİ DALLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kosta Rika açıklarında gerçekleştirilen derin deniz araştırmalarında, deniz tabanına tutunarak büyüyen parlak sarı mercan kolonileri tespit edildi.

Bir metreyi aşabilen bu canlılar, dallanarak büyüyen yapıları nedeniyle su altında altın renginde bir ağacı andırıyor. Ancak görünüşlerinin aksine bitki değil, çok sayıda küçük hayvandan oluşan mercan kolonileri olarak sınıflandırılıyorlar.

Araştırmacılar yıllar içinde toplanan örnekleri ayrıntılı biçimde inceleyerek canlıların anatomik özelliklerini ve genetik yapılarını karşılaştırdı. Elde edilen sonuçlar, mercanların daha önce tanımlanan gruplarla önemli farklılıklar taşıdığını gösterdi.

BİLİM DÜNYASINDA YENİ BİR AİLE TANIMLANDI

İncelemelerin en dikkat çekici sonucu, keşfedilen mercanların mevcut sınıflandırma içinde bilinen bir aileye yerleştirilememesi oldu.

Bilim insanları, genetik analizlerle desteklenen anatomik farklılıklar nedeniyle canlılar için yeni bir mercan ailesi tanımladı. Böylece okyanusun derinliklerinde yaşayan ve daha önce bilimsel olarak yeterince tanınmayan bir canlı grubunun varlığı ortaya konuldu.

Keşif, derin denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin henüz bütünüyle bilinmediğini bir kez daha gösterdi. Araştırmacılara göre okyanus tabanında keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda canlı bulunuyor ve bu tür çalışmalar, derin deniz ekosistemlerinin korunması açısından da önem taşıyor.