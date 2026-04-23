Resif rehberi Jamie Wilson tarafından Mercan Denizi açıklarında kaydedilen olayda, parlak beyaz renkteki cerrah balıklarının bir mercan öbeğine yaklaştıkları anda hızla siyaha dönüştükleri saptandı. Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bu davranışın, balıklar arasındaki karmaşık iletişim sisteminin bir parçası olduğu belirlendi. Uzmanlar, balıkların bu değişimi temizleyici balıklara "hazırım" sinyali vermek için kullandığını bildirdi.

RENK DEĞİŞİMİ İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANILIYOR

Sualtı gözlemleri, cerrah balıklarının temizleme istasyonlarına vardıklarında mürekkep rengine büründüğünü tescilledi. Bu renk değişiminin; kamuflaj, çiftleşme veya stres belirtisi olabileceği değerlendirilse de bu özel durumda temizleyici balıklara yönelik bir "tehdit oluşturmama" mesajı taşıdığı saptandı. Balıkların soluk veya zıt renklere geçmesinin, temizleyici türlerin parazitleri tespit etmesini kolaylaştırdığı kaydedildi.

TEMİZLEME İSTASYONLARINDAKİ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Araştırmacılar, Büyük Bariyer Resifi'nin kuzey kısımlarında yoğunlaşan bu tür davranışların, deniz ekosistemindeki simbiyotik ilişkilerin derinliğini gösterdiğini ifade etti. Temizleyici balıklarla kurulan bu görsel temasın, parazitlerin ayıklanması sürecini hızlandırdığı görüldü. Balıkların anlık olarak deri pigmentlerini değiştirmesi, su altı iletişiminde kullanılan en gelişmiş sinyalizasyon yöntemlerinden biri olarak tescillendi.