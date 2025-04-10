Penghu Kanalı’ndan yaklaşık 25 kilometre açıkta bir balıkçı tarafından 2000’li yılların başında bulunan çene kemiği, o tarihten bu yana bilim insanlarının aklını kurcalıyordu. “Penghu 1” olarak adlandırılan bu fosilin Homo erectus’a mı, arkaik Homo sapiens’e mi yoksa Denisovanlara mı ait olduğu uzun süredir tartışma konusuydu.

Yeni çalışmada, bilim insanları eski proteinleri analiz etmeye dayalı bir teknik olan paleoproteomik yöntemini kullanarak çene kemiğinin türünü belirlemeyi başardı. Science dergisinde yayımlanan bulgulara göre; bireyin erkek olduğunu ve protein yapısının en çok Denisovanlara benzediğini gösterdi.

Denisovanlar, Neandertaller ve Homo sapiens ile aynı dönemde yaşamış, ancak bugüne kadar çok az fosilleri bulunmuş bir insan türü. Çoğu fosil Sibirya’daki Denisova Mağarası’ndan elde edilmişti ve bugüne dek türü belirlenemeyen pek çok fosil için yeni analiz yöntemlerinin geliştirilmesi gerekiyordu.

Araştırmanın yazarı Frido Welker, bu tekniğin başka insan türlerine ait fosillerin de sınıflandırılmasında kullanılabileceğini belirtti. Welker, "Bu yöntem, daha önce nereden geldiği belli olmayan fosillerle ilgili çok daha fazla şey öğrenmemizi sağlayacak" dedi.

Araştırmanın bir sınırlaması ise, Penghu 1’in yaşı hakkında kesin bir bilgi verilememesi. Çene kemiği uzun süre su altında kaldığı için geleneksel tarihleme yöntemleri işe yaramadı. Ancak çene kemiğiyle birlikte bulunan hayvan kemikleri iki ihtimali gündeme getiriyor: Fosil ya 10.000–70.000 yıl öncesine ya da 130.000–190.000 yıl öncesine ait olabilir. Eğer genç yaş aralığı doğruysa, bu fosil şimdiye dek bilinen en genç Denisovan kalıntısı olabilir.

Bu keşif, Denisovanların yalnızca Sibirya gibi soğuk bölgelerde değil, Tayvan gibi sıcak ve nemli iklimlerde de yaşadığını gösteriyor. Araştırmacılara göre, bu durum Orta ile Geç Pleistosen döneminde Asya’da farklı hominin gruplarının bir arada var olduğunu ortaya koyuyor.