İngiltere'nin Devon kıyılarında deniz tabanından çıkarılan 400 altın sikkenin ait olduğu batık geminin kimliği 30 yıl sonra belirlendi. Yapılan arşiv incelemeleri ve kalay malzeme analizleri, 18 metre derinlikteki hazinenin 1633 yılında batan Hollanda bandıralı "Dom van Keulen" ticaret gemisine ait olduğunu kanıtladı.

GİZEMLİ BATIKTAKİ ALTINLARIN KÖKENİ NERESİ?

Dalgıçlar tarafından 1995 yılında keşfedilen enkaz alanında, 400'den fazla altın sikke, saf altından bir külçe ve tarihi takılar bulundu. Britanya Müzesi'nde koruma altına alınan bu paraların, Fas'ın Berberi Sahili'nden gelen saf Batı Afrika altınıyla basıldığı belirlendi. Araştırmacılar, 17. yüzyıla ait bu Fas mücevherlerinin ve sikkelerinin küresel deniz ticaret ağının somut bir kanıtı olduğunu ifade ediyor.

KİMLİK TESPİTİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Batığın kimliğine dair otuz yıldır süren belirsizlik, enkaz alanından çıkarılan kalay bir kase ve kaşığın laboratuvar analiziyle kırıldı. Eşyaların Hollanda menşeli olduğunun saptanmasının ardından tarihi arşiv belgeleri geminin adını ortaya çıkardı. Resmi verilere göre gemi, 1633 sonbaharında Fas'tan Hollanda'ya yaptığı sefer sırasında şiddetli bir fırtınaya yakalanarak Salcombe kasabası yakınlarında battı.

KARGONUN KALAN KISMI NASIL KORUNDU?

Tarihi kayıtlarda, kazadan sonra gemi mürettebatının tamamının güvenli bir şekilde kıyıya ulaştığı ve kargonun büyük bölümünü o dönem kurtardığı yer alıyor. Geminin orijinal yük listesinde 9 bin Berberi dükası, 150 çuval Arap zamkı, 64 çuval güherçile ve 320 keçi derisi bulunuyordu. Deniz arkeolojisi uzmanları, kargonun kurtarılamayan ve deniz tabanında kalan son parçalarının 1995 yılındaki su altı keşfiyle gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.