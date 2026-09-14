Yeni petrol kaynağının kısa sürede üretime alınması planlanıyor. Bölgedeki mevcut tesislerden yararlanılması sayesinde keşfedilen petrolün yalnızca üç ay içinde çıkarılmaya başlanması ve Blok 17'nin günlük üretimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

GÜNLÜK ÜRETİM 6 BİN VARİL ARTACAK

Acacia-5'in üretime alınmasıyla Blok 17'den çıkarılan petrol miktarının günde yaklaşık 6 bin varil artacağı öngörülüyor. Yeni keşif için denizde sıfırdan büyük bir üretim tesisi kurulması yerine, bölgede halihazırda faaliyet gösteren yüzer üretim ve depolama tesisinin mevcut kapasitesi kullanılacak.

Bu yöntem, yeni bulunan petrolün üretime alınma süresini önemli ölçüde kısaltıyor. Sahanın mevcut petrol altyapısına yakın olması sayesinde kuyunun gerekli bağlantıları tamamlandıktan sonra üretime dahil edilmesi hedefleniyor.

Yeni keşif aynı zamanda TotalEnergies'in Angola'da bu yıl duyurduğu ikinci petrol keşfi oldu. Şirket daha önce Angola açıklarındaki Blok 0 sahasında gerçekleştirilen başka bir petrol keşfinde de yer almıştı.

İKİ YENİ SAHADA DA PETROL ARAYACAKLAR

TotalEnergies, Angola açıklarındaki faaliyetlerini yeni sahalarla genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, Angola Ulusal Petrol, Gaz ve Biyoyakıt Ajansı ile yapılan anlaşmalar kapsamında Aşağı Kongo Havzası'ndaki iki yeni açık deniz arama sahasına yüzde 40 payla girecek.

Angola, Fransız şirket için uzun süredir önemli üretim merkezlerinden biri konumunda. 1953'ten bu yana ülkede faaliyet gösteren şirket, Angola'nın açık deniz sahalarındaki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 45'ini yürütüyor. Şirketin ülkedeki petrol ve doğal gaz üretimi geçen yıl günlük ortalama 156 bin varil petrol eşdeğerine ulaştı.