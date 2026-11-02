Atlantik Okyanusu'nun yüzlerce metre derinliğinde keşfedilen devasa bir su altı volkanı, dünya devlerinin iştahını kabartan küresel bir krize dönüştü. İspanya ve Fas, Kanarya Adaları'nın hemen güneybatısında yer alan ve tam 120 milyon yıllık geçmişe sahip sönmüş "Tropic Deniz Dağı" üzerindeki hak iddiaları nedeniyle karşı karşıya geldi. Dağın yüzeyini kaplayan kabuklarda tespit edilen madenlerin toplam değerinin trilyonlarca doları bulabileceği belirtilirken, kavgayı sonlandırmak için gözler Birleşmiş Milletler'e çevrildi.

ÇIKARAN ÜLKE KÖŞEYİ DÖNECEK

Tropic Deniz Dağı'nı sıradan bir kaya kütlesi olmaktan çıkarıp iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren asıl neden, yüzeyindeki mineral zengini dev kabuk tabakası. Jeologların yaptığı analizlere göre sönmüş volkanın üzerinde devasa miktarda tellür, kobalt ve kritik nadir toprak elementleri yatıyor.

Özellikle elektrikli araç bataryalarının kalbi sayılan kobalt ve yeni nesil ince film güneş panellerinin vazgeçilmezi olan tellür, yenilenebilir enerji devriminin anahtarı kabul ediliyor. Küresel piyasalarda petrolden ve altından çok daha stratejik hale gelen bu elementleri ilk çıkaran ülkenin yeni çağın enerji lideri olacağı vurgulanıyor.

İSPANYA İLE FAS SAVAŞIN EŞİĞİNE GELDİ

Bölgedeki trilyon dolarlık zenginliğin netleşmesiyle birlikte İspanya, Kanarya Adaları açıklarındaki kıta sahanlığını genişletmek üzere Birleşmiş Milletler Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonu'nun kapısını çaldı. Hemen ardından Fas yönetiminin Batı Sahra kıyılarını da kapsayan deniz yetki alanlarını devreye sokması tansiyonu zirveye tırmandırdı. İki ülkenin donanma ve araştırma gemilerinin bölgedeki hareketliliği artarken, kriz teknik bir sınır tartışmasından çıkıp doğrudan egemenlik mücadelesine dönüştü.

SON SÖZÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖYLEYECEK

Birleşmiş Milletler Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonu, tarafların sunduğu teknik ve jeolojik verileri mercek altına aldı. Ancak uluslararası hukuk kuralları gereği komisyon sınırları tek başına çizemiyor; yalnızca bilimsel dayanakları raporluyor. Okyanus tabanındaki dev maden yatağının kime kalacağı, iki ülke arasında yapılacak diplomatik müzakereler ve uluslararası mahkemelerin vereceği kararlarla kesinleşecek.