Binlerce yıl boyunca Büyük Britanya'yı Avrupa ana karasına bağlayan ve yaklaşık 7 bin yıl önce sular altında kalan Doggerland’da gerçekleştirilen DNA analizleri, bölgenin tarih öncesi yapısına dair yeni veriler sundu. Araştırmacılar, meşe, karaağaç ve fındık gibi ılıman iklim ağaçlarının bölgede 16 bin yıldan daha uzun süre önce var olduğunu tescilledi.

Çalışmanın en dikkat çekici bulgusu ise, Kuzeybatı Avrupa'da 400 bin yıl önce neslinin tükendiği düşünülen, ceviz ağacı ile akraba "Pterocarya" türüne ait DNA izlerine rastlanması oldu.

BİNLERCE YIL ÖNCESİNE AİT

Baş yazar Robin Allaby, Güney Doggerland’dan elde edilen sedaDNA (sedimanter antik DNA) örneklerinin analiz edilmesiyle kayıp toprakların çevresel yapısının yeniden inşa edildiğini bildirdi. Allaby, ağaç popülasyonunun beklenenden binlerce yıl önce ortaya çıktığını kaydetti.

Bu bulgu, son buzul çağının yaklaşık 20 bin yıl önce sona ermesinin ardından, bitki örtüsünün bölgeyi tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde yeniden kapladığını kanıtladı. Uzmanlar, bu orman biyotoplarının yaban domuzu, geyik, kunduz ve ayı gibi hayvanlar için zengin kaynaklar sunduğunu saptadı.

MEZOLİTİK TOPLUMLAR İÇİN MERKEZİ ÜS

Bradford Üniversitesi'nden Vincent Gaffney, Doggerland'ın uzun yıllar boyunca sadece Britanya Adaları'na geçiş sağlayan bir "kara köprüsü" olarak görüldüğünü hatırlattı. Ancak yeni verilerle birlikte, bu bölgenin Mezolitik dönem toplulukları için sadece bir geçiş rotası değil, binlerce yıl boyunca göç ve yerleşim imkanı sunan bir merkez olduğu anlaşıldı.