Soğuk Savaş döneminden kalma Sovyet nükleer denizaltısı K-278 Komsomolets, Norveç Denizi’nin derinliklerinde yıllar geçmesine rağmen hâlâ radyasyon sızıntısıyla gündemde. 1989 yılında çıkan yangın sonrası batan denizaltı, bilim insanlarının son araştırmalarıyla yeniden dikkat çekti.

YILLARDIR DENİZİN DİBİNDE

Yaklaşık 1.700 metre derinlikte bulunan nükleer denizaltının içinde bir reaktör ve nükleer başlıklı torpidolar yer alıyor. Uzman ekipler tarafından yapılan ölçümlerde, özellikle reaktör bölümünden zaman zaman radyoaktif maddelerin suya karıştığı tespit edildi.

RADYASYON SIZINTISI TESPİT EDİLDİ

Bilim insanları, söz konusu radyasyon sızıntısının sürekli değil, aralıklı olarak gerçekleştiğini belirtiyor. Ayrıca deniz suyunun etkisiyle bu radyoaktif maddelerin büyük ölçüde seyreldiği ve kısa vadede ciddi bir çevresel tehdit oluşturmadığı ifade ediliyor.

TEHLİKE BİTMİŞ DEĞİL

Ancak uzmanlara göre risk tamamen ortadan kalkmış değil. Denizaltının metal yapısının zamanla aşınması, ilerleyen yıllarda daha büyük bir radyasyon sızıntısı ihtimalini artırıyor. Bu durum, Norveç Denizi ve çevresindeki ekosistem için uzun vadeli bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Öte yandan batık denizaltının bulunduğu yerden çıkarılması, mevcut durumdan daha büyük bir tehlike yaratabileceği için son derece riskli görülüyor. Bu nedenle bilim insanları, düzenli izleme ve ölçüm çalışmalarının sürdürülmesinin en güvenli yöntem olduğunu vurguluyor.