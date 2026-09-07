Plymouth Üniversitesi araştırmacıları, deniz tabanındaki boruların yanı sıra tesisleri birbirine bağlayan hortum ve kablolarda kullanılan plastikleri inceledi. Hesaplamalara göre Birleşik Krallık kıta sahanlığındaki bu altyapıda yaklaşık 220 bin ton plastik kullanıldı. Bunun yaklaşık 121 bin tonunun bugün hâlâ denizin dibinde bulunduğu tahmin ediliyor.

22 YIL SONRA BORULARI ÇIKARIP İNCELEDİLER

Araştırmacılar yalnızca hesaplama yapmakla kalmadı. Shetland Adaları açıklarındaki Brent petrol sahasında 22 yıl boyunca deniz tabanında kalan boru ve bağlantı parçalarından çıkarılan örnekler de incelendi. Mikroskop altında yapılan incelemelerde, deniz suyuna doğrudan maruz kalan plastik yüzeylerde çatlaklar ve parçalanmalar görüldü.

Deniz tabanındaki kumun sürtünmesi, akıntılar ve yıllarca süren fiziksel aşınma plastik kaplamaların giderek küçük parçalara ayrılmasına neden olabiliyor. Betonla korunan bölümlerin ise doğrudan açıkta kalan bölümlere göre daha az aşındığı görüldü.

Araştırmacıların oluşturduğu modellere göre eski petrol ve gaz altyapısından her yıl yaklaşık 4,5 ila 500 ton arasında mikroplastik denize karışabilir. En yüksek tahmin, Birleşik Krallık'ta kozmetik ürünlerdeki mikroplastik taneciklerin yasaklanmasından önce bu ürünlerden çevreye karışan yıllık miktarın da üzerinde.

BORULARIN ÇOĞU DENİZİN DİBİNDE KALIYOR

Sorunun büyümesinin nedenlerinden biri, kullanım dışı kalan deniz altı altyapısının tamamının sökülüp çıkarılmaması. Araştırmada Birleşik Krallık'taki plastik içeren altyapının yaklaşık yüzde 55'inin denizde kalabileceği belirtilirken, ABD'de 1960'lardan bu yana kullanım dışı bırakılan boru hatlarının yüzde 97'sinden fazlasının deniz tabanında bırakıldığına dikkat çekiliyor.

Araştırmacılar, mikroplastiklerin zamanla birikmesinin deniz canlıları için ek risk oluşturabileceğini belirtiyor. Çalışmanın sonuçları Journal of Hazardous Materials dergisinde yayımlandı. Ekip, gelecekte petrol ve gaz tesislerinin sökülmesine karar verilirken denizin dibinde bırakılan plastik miktarının da hesaba katılması gerektiğini vurguluyor.