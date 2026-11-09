Sudan kıyıları açıklarında 1977 yılında resife çarparak batan Blue Belt isimli kargo gemisi, taşıdığı 190 adet sıfır kilometre Toyota otomobille birlikte Kızıldeniz'in dibinde yatıyor. Kazanın yaşandığı günden bu yana su altında kalan araçlar, tuzlu suyun aşındırıcı etkisi nedeniyle tamamen kullanılamaz duruma geldi.

ENKAZDAKİ ARAÇLAR NEDEN ÇIKARILAMIYOR?

Batan geminin kargosunda dönemin popüler modelleri olan Toyota Hilux pikaplar, Corona sedanlar ve lüks Crown serisi otomobiller bulunuyordu. Üzerinden geçen 47 yıla rağmen, devasa bir su altı mezarlığına dönüşen bu bölgeden hiçbir aracın yüzeye çıkarılmasına yönelik teknik bir girişim yapılmadı.

Otomobillerin deniz tabanından kurtarılıp restore edilme ihtimali fiziksel olarak tamamen ortadan kalktı. Yaklaşık yarım asır boyunca yüksek oranda tuzlu suya maruz kalan ve deniz organizmalarıyla kaplanan motor ve gövde aksamları, araçların tekrar çalıştırılma şansını sıfıra indirdi.

BÖLGEYE DALIŞ YAPMAK YASAKLANDI

Kaza alanı uzun yıllar boyunca dev manta vatozlarını ve batığı izlemek isteyen dalgıçların uğrak noktası oldu. Ancak 2013 yılında gemi enkazının bulunduğu resiften daha derinlere kayması ve Sudan'daki jeopolitik güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte, bölgeye yönelik turistik dalışlar durduruldu.