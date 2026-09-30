Hawaii’deki meşhur Pearl Harbor Donanma Tersanesi’nde uygulanan bu mühendislik harikası yöntem, milimetrik hesaplara ve kusursuz bir ekip çalışmasına dayanıyor.

Süreç, denizaltı henüz havuza girmeden çok önce başlıyor. Ekipler, geminin gövde yapısına ve ağırlık dağılımına özel olarak beton tabanlı ve ahşap üst kaplamalı 100’den fazla dev bloğu havuz zeminine diziyor.

Her biri 1,4 ile 22 ton arasında değişen bu bloklar, üç eksende yaklaşık 3 milimetrelik inanılmaz bir hassasiyetle yerleştiriliyor. ABD Deniz Kuvvetleri standartlarına göre hazırlanan bu "beşik" düzeni, her denizaltının kendine özgü gövde yapısına göre sıfırdan tasarlanıyor; yani bir önceki gemiden kalan düzen kesinlikle kullanılmıyor.

KAPAKLAR KAPATILDIĞINDA OPERASYON BAŞLIYOR

Denizaltı havuza girip kapaklar kapatıldığında, kapıda devasa bir su tahliye operasyonu başlıyor. Yaklaşık 45 milyon litrelik deniz suyu kademeli olarak pompalanırken, mekanik ve elektrik ekipleri vanaları hassasiyetle yönetiyor.

Su seviyesi düştükçe, kaldırma kuvvetini kaybeden binlerce tonluk dev gövde yavaşça zemindeki blokların üzerine oturmaya başlıyor. Bu esnada dalgıçlar soğukkanlılıkla su altına dalarak denizaltının bloklara tam istenen açıyla temas edip etmediğini kontrol ediyor ve olası moloz veya kalıntıları temizliyor.

İşin en etkileyici kısmı ise zamanla yarış. Bir denizaltı bakımdan çıkıp havuzu terk ettikten sonra, ekiplerin zemini deniz canlılarından ve çamurdan arındırıp, tüm vanaları kontrol ederek yeni gelecek denizaltı için yepyeni bir blok düzeni kurmak üzere sadece iki haftalık bir süresi oluyor.

Kusursuz fizik hesapları ve disiplinli bir işçilik sayesinde, devasa savaş gemileri milim şaşmadan güvenle karaya oturtuluyor.