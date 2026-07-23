Batıkta yürütülen son su altı araştırmalarında altın kolyeler, zümrüt işlemeli takılar, gümüş parçalar ve dönemin el işçiliğini yansıtan değerli süs eşyaları gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar, eserlerin büyük bölümünün İspanyol sömürge döneminde Amerika kıtasından Avrupa'ya taşınan zenginliklerin bir parçası olduğunu belirtiyor.

HAZİNE GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Araştırmacılara göre gemi battığında şiddetli fırtına ve akıntılar nedeniyle yükü kilometrelerce genişliğe yayıldı. Bu nedenle batıkta yürütülen çalışmalar tek bir noktada değil, deniz tabanına dağılmış geniş bir bölgede sürdürülüyor.

Kazı ekibi, bugüne kadar binlerce tarihi eser çıkarılmış olmasına rağmen deniz tabanında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda değerli parça bulunduğunu düşünüyor. Yeni teknolojiler sayesinde daha önce ulaşılamayan bölgelerin de taranmaya başlandığı belirtildi.

1656 YILINDA BATTI

İspanyol hazinesini taşıyan Nuestra Señora de las Maravillas, 1656 yılında Bahamalar açıklarındaki resiflere çarparak battı. Gemide altın, gümüş, zümrüt ve kolonilerden getirilen çok sayıda değerli eşya bulunuyordu.

Bugün çıkarılan eserlerin bir bölümü koruma çalışmalarının ardından müzelerde sergilenirken, araştırmacılar batığın deniz tabanında hâlâ önemli miktarda tarihi hazine barındırdığına inanıyor. Kazıların önümüzdeki yıllarda da devam etmesi ve yeni keşiflerin yapılması bekleniyor.