İngiltere'nin Kent bölgesindeki Sheerness açıklarında bulunan SS Richard Montgomery adlı Amerikan yük gemisi, 1944 yılında Thames Nehri'nin denize döküldüğü bölgede karaya oturarak battı. Geminin taşıdığı mühimmatın bir bölümü kurtarılsa da büyük miktarda patlayıcı enkazın içinde kaldı. Aradan geçen onlarca yıla rağmen mühimmatın tamamen çıkarılamaması, gemiyi İngiltere'nin en dikkat çekici deniz güvenliği sorunlarından biri haline getirdi.

PATLAMA RİSKİNE KARŞI DİREKLERİ KESİLDİ

Geminin su yüzeyinde görülebilen üç direği, yıllar içinde paslanarak yapısal dayanıklılığını kaybetmeye başladı. Direklerin çökerek enkazın içindeki mühimmata zarar verme ihtimali üzerine İngiliz yetkililer harekete geçti.

Eylül ayında başlayan özel operasyon kapsamında dalgıçlar ve deniz mühendisleri, geminin direklerini kontrollü biçimde keserek sudan çıkardı. Yaklaşık 9,5 milyon sterline mal olan operasyonla geminin üzerindeki yükün azaltılması ve olası bir çökme riskinin önlenmesi hedeflendi. Sudan çıkarılan direklerin ise restore edilerek Kent bölgesinde sergilenmesi planlanıyor.

GEMİNİN ÇEVRESİNE GİRİŞ YASAK

İngiliz hükümetinin verilerine göre enkazın ön bölümündeki ambarlarda yaklaşık 1.400 ton patlayıcı bulunuyor. Geminin çevresi uzun yıllardır yasak bölge olarak korunurken enkaz düzenli incelemelerle takip ediliyor. Yetkililer, mühimmatın çıkarılmasının da ciddi riskler taşıması nedeniyle mevcut durumda yerinde bırakılmasını tercih ediyor.

Öte yandan İngiliz hükümetinin 2026 yılında paylaştığı patlama modellemeleriyle geminin oluşturabileceği tehlikeler yeniden değerlendirildi. Direklerin kaldırılmasıyla olası bir çökme riskine karşı önlem alınırken, yaklaşık 1.400 ton patlayıcının hâlâ denizin dibindeki enkazda bulunması nedeniyle gemi yakından takip edilmeye devam ediyor.