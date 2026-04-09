İlk kez 1901 yılında Antikythera Adası'na yakın bölgede denizin dibinde bir gemi enkazı içerisinde bulunan metal yığını paslanmış ve midyelerle kaplanmış olmasına rağmen cihaz olduğu belli olan bir eşyaydı. Bilim dünyasını 1 asırdan daha uzun süredir meşgul eden bu buluş Antik Roma döneminden kalma dişli çarklardan oluşuyordu. İlk keşfedildiği anda bilinmiyor olsa da bu dünyanın ilk bilgisayarıydı. Antik çağın en teknolojik cihazıın sırrı çözüldü.

ANTİK CİHAZA UZAY TEKNOLOJİSİ MUAMELESİ

Glasgow Üniversitesi'nden bilim insanları, bu antik bilgisayarın neyi hesapladığını bulmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu: Kütle çekim dalgalarını analiz etmek için geliştirilen istatistiksel teknikler. Kara deliklerin çarpışmasıyla oluşan uzay-zaman dalgalanmalarını inceleyen bu hassas yöntemler, 2000 yıllık bir metal yığınına uygulandı.

BİR İÇERİK ÜRETİCİSİ İLHAM OLMUŞ

Şaşırtıcı ama bu bilimsel araştırmanın fitilini bir YouTuber ateşledi! Clickspring kanalının sahibi Chris Budiselic, mekanizmanın bir kopyasını yapmaya çalışırken bazı teknik detayları sorguladı. Onun bu deneysel çalışması, profesyonel fizikçilerin dikkatini çekti ve bilim insanları Noel tatillerini bu antik bulmacayı çözmeye adadı.

HASSASİYETİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Araştırmalar sonucunda, cihazın üzerindeki takvim halkasının 354 ila 355 deliğe sahip olduğu, yani kusursuz bir ay takvimini hesapladığı kesinleşti. Mikroskobik işçiliğe sahip cihazın deliklerinin her biri arasında sadece 0,028 mm mesafe vardı. Bu, antik Yunan zanaatkarlarının, modern ölçüm cihazları olmadan inanılmaz derecede sabit bir elle ve hassas ölçüm teknikleriyle çalıştığını kanıtlıyor.

2000 YILLIK BİLGİSAYARIN MUCİDİ KİMDİ?

Tarihçiler bu mühendislik mucizesinin Roma yönetimi altındaki Yunanlılar tarafından yapıldığından emin olsa da, asıl "deha" hala gizemini koruyor. Teoriler arasında en güçlü adaylar ise ünlü matematikçiler Hipparchus ve bizzat Arşimet.