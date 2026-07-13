Brezilya’nın Paraná eyaletinde bulunan Matinhos şehri, tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesine imza atarak çehresini tamamen değiştirdi. Yıllarca deniz erozyonu, şiddetli dalgalar ve sel baskınlarıyla mücadele eden kentte, kıyı şeridini kurtarmak amacıyla başlatılan dev proje başarıyla tamamlanma aşamasına geldi.

Kıyı mühendisliği ile modern şehir planlamasını buluşturan çalışma kapsamında, deniz tabanından çıkarılan 3 milyon metreküp kum sahile döküldü. Bu yapay plaj besleme çalışması sayesinde, 6,3 kilometrelik sahil şeridinin genişliği tam 100 metreye kadar ulaştırıldı.

Proje, yalnızca kum alanını genişletmekle kalmayıp bölge halkı ve turistler için devasa bir yaşam alanı oluşturdu. Yenilenen sahil şeridine modern bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, engelli erişim yolları ve dinlenme alanları kazandırıldı.

Ayrıca şubat ayında açılışı yapılan 60 metrelik yeni metal yaya köprüsü sayesinde sahil beldeleri birbirine bağlanarak kesintisiz bir ulaşım ağı sağlandı.

OTELLER ŞİMDİDEN DOLDU

Bölgenin en büyük sorunlarından biri olan sel baskınlarına karşı ise kapsamlı bir altyapı seferberliği yürütüldü. Dalga kıranlar ve mendireklerle kıyı koruma altına alınırken, inşa edilen gelişmiş makro ve mikro drenaj kanalları sayesinde yağmur sularının nehre sorunsuz akıtılması sağlandı.

Kıyı bitkilendirme çalışmalarının da hızla ilerlediği proje, henüz tamamen bitmeden meyvelerini vermeye başladı. Altyapı ve çehrenin yenilenmesiyle birlikte kentteki otel doluluk oranlarında yüzde 40'a varan rekor bir artış yaşandı. Erozyon kriziyle başlayan bu hamle, Matinhos'u modern ve güvenli bir turizm merkezine dönüştürmüş oldu.