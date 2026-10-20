Yapay zeka yardımıyla incelenen su altı kayıtlarında fark edilen ses, mercan resiflerinde yaşayan canlıların henüz bilinmeyen davranışlarına ilişkin yeni soruları gündeme getirdi.

BİR YIL BOYUNCA 7 MİLYONDAN FAZLA SES TESPİT EDİLDİ

Araştırmacılar, Hawaii'deki dört farklı mercan resifinde bir yıl boyunca kaydedilen su altı seslerini yapay zeka kullanarak analiz etti. Sistem, 7 milyondan fazla ses tespit ederek bunları benzer özelliklerine göre 29 ayrı gruba ayırdı.

Kayıtların incelenmesiyle papağan balıklarının beslenirken çıkardığı sesler, farklı balık türlerinin çağrıları, kambur balinaların şarkıları ve gemi gürültüleri birbirinden ayrıldı. Ancak gruplardan birindeki mırıltıya benzeyen sesin hangi balık türüne ait olduğu belirlenemedi.

Bilim insanları, bu sesin daha önce tanımlanmamış bir balık çağrısı olabileceğini değerlendiriyor. Sesin özellikle geceleri duyulması, kaynağının doğrudan gözlemlenmesini zorlaştırıyor.

GİZEMLİ SESİN AY IŞIĞIYLA BAĞLANTISI BULUNDU

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de gizemli sesin ayın hareketlerine bağlı olarak değişmesiydi. Yapılan analizlerde, kimliği belirlenemeyen balığın çıkardığı düşünülen seslerin ay ışığı ve ayın evreleriyle bağlantılı olduğu görüldü.

Araştırmacılar, bazı balık türlerinin ses çıkarma davranışlarının günün saatine ve mevsimlere göre değiştiğini de belirledi. Özellikle gece aktif olan canlıların sesleri, dalgıçların ve su altı kameralarının ulaşamadığı zaman dilimlerinde yaşamın nasıl sürdüğüne ilişkin bilgiler sağladı.

Bilim insanlarına göre yapay zekayla yapılan bu tür analizler, mercan resiflerindeki canlı çeşitliliğinin izlenmesini kolaylaştırabilir. Araştırmanın bir sonraki önemli adımı ise kayıtlardaki gizemli sesin hangi balıktan geldiğinin belirlenmesi olacak.