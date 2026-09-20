Çin’in münhasır ekonomik bölgesi içerisinde gerçekleştirilen araştırmalar Xiang Yang Hong 10 gemisinden yürütüldü. Shenzhen’den 10 Ağustos’ta yola çıkan ekip, 18 gün süren görev boyunca 7 derin deniz dalışı gerçekleştirdi. Araştırmacılar daha önce aynı bölgede 700 ile 1500 metre derinliklerde onlarca yüksek sıcaklıklı hidrotermal baca belirlemişti.

OKYANUSUN DİBİNDE HANGİ METALLER BULUNDU?

Yapılan ayrıntılı incelemeler sonucunda araştırmacılar, Batı Pasifik’te büyük bir maden yatağı olarak tanımlanan bölgeye ulaştı. Tam konumu açıklanmayan yatağın 3 büyük konik sülfür yapısından meydana geldiği bildirildi. İlk laboratuvar analizlerinde cevherin büyük ölçüde kalkopirit, pirit ve sfalerit içerdiği belirlendi.

Örneklerdeki değerli metal miktarları da ölçüldü. Bazı numunelerde ton başına 15,4 grama kadar altın ve 1,27 kilograma kadar gümüş tespit edildi. Çin devlet medyasına göre altın ve gümüşün ortalama yoğunluğu, karadaki maden yataklarında görülen değerlerin önemli ölçüde üzerinde çıktı.

315 DERECELİK SU DENİZ TABANINDAN ÇIKIYOR

Araştırma ekibi keşiften önce bölgede 10’dan fazla çalışma gerçekleştirdi. Bu araştırmalarda 700 ile 1500 metre arasındaki derinliklerde onlarca hidrotermal baca tespit edildi. Bacalardan deniz tabanına 315 santigrat derecenin üzerinde sıcaklığa sahip sıvı çıktığı belirlendi. Bu tür maden yatakları aktif hidrotermal bacaların çevresinde oluşuyor. Metaller açısından zengin sıcak su, okyanus tabanındaki çatlaklardan çıktıktan sonra çok daha soğuk deniz suyuyla temas ediyor. Metaller kükürt bileşikleriyle reaksiyona girerek sert sülfür mineralleri halinde deniz tabanında birikiyor.

MADENLER ÇIKARILABİLECEK Mİ?

Yüksek altın ve gümüş oranlarına rağmen yatağın madencilik amacıyla kullanılıp kullanılamayacağı henüz netleşmedi. Madenlerin denizin derinliklerinde bulunması, çıkarma işleminin teknik olarak uygulanabilirliği ve ekonomik maliyeti konusunda belirsizlik oluşturuyor.

Araştırmacılar bu nedenle yatağın büyüklüğü ve içerdiği metallerin yanı sıra derin deniz koşullarında yapılabilecek çalışmalar üzerinde de duruyor. Projenin gelecekte ticari madenciliğe dönüşüp dönüşmeyeceği henüz bilinmiyor.

DENİZİN DERİNLİKLERİNDE FARKLI YAŞAM FORMLARI VAR

Proje liderlerinden Tsinghua Üniversitesi Okyanus Mühendisliği Enstitüsü’nden Song Shizhi, deniz tabanının bu bölümünün önemli bir geliştirme değerine sahip olduğunu belirtti. Aktif hidrotermal alan aynı zamanda aşırı çevre koşullarına uyum sağlamış organizma topluluklarına ev sahipliği yapıyor. Bu canlıların incelenmesiyle organizmaların çok yüksek basınç ve sıcaklık değişimlerinin yaşandığı ortamlara nasıl uyum sağladığının araştırılması amaçlanıyor.