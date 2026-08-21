İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman kuvvetleri tarafından batırılan İngiliz savaş gemisi HMS Edinburgh'un enkazından 460 külçe Sovyet altını kurtarıldı. 1942 yılında Barents Denizi'nin yaklaşık 240 metre derinliğine gömülen servet, geliştirilen doygunluk dalışı tekniği sayesinde yıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı. Sovyetler Birliği tarafından ABD'den alınan savaş malzemelerinin ödemesi olarak gönderilen 465 külçe altın, 28 Nisan 1942'de HMS Edinburgh kruvazörüne yüklendi. Murmansk'tan yola çıkan gemi, Alman denizaltısı U-456'nın torpido saldırısına uğrayarak dümenden ağır hasar aldı. Kullanılamaz hale gelen gemi, mürettebatın tahliye edilmesinin ardından 2 Mayıs 1942'de Barents Denizi'nde kasten batırıldı. ZIRHLI GÖVDE KESİLEREK BOMBA ODASINA ULAŞILDI Su altında kalan serveti kurtarmak için Keith Jessop liderliğindeki uluslararası bir konsorsiyum 1981 yılında arama çalışmalarına başladı. Dalgıçlar, haftalarca basınçlı odalarda yaşayarak doygunluk dalışı yöntemiyle geminin 10 santimetrelik zırh kaplamasını kesti. Canlı mühimmatların bulunduğu bomba odasına giren ekipler, 16 Eylül 1981'de ilk altın külçesine ulaştı. 460 KÜLÇE ALTIN PAYLAŞILDI 1981 yılındaki ilk operasyonda 431 külçe, 1986 yılındaki ikinci operasyonda ise 29 külçe altın su yüzüne çıkarıldı. Toplamda 460 külçeye ulaşan servet; yapılan anlaşmalar doğrultusunda Sovyetler Birliği, İngiliz hükümeti ve kurtarma ekibi arasında bölüştürüldü. Gemide bulunan 465 külçe altından 5 tanesinin ise hâlâ denizin dibinde olduğu aktarıldı.

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