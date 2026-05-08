Projede kullanılan yapılar; balıklar, mercanlar ve diğer deniz canlıları için barınma, beslenme ve üreme alanları oluşturacak şekilde tasarlanıyor. İlk test bölgelerinden paylaşılan görüntülerde bazı balık sürülerinin şimdiden yeni yapılar etrafında toplanmaya başladığı belirtildi.

2024’TE BAŞLADI, 2027’YE KADAR SÜRECEK

Dubai Reef projesinin ilk aşaması resmi olarak 2024 yılında başlatıldı. Planlamaya göre yapay resif modüllerinin büyük bölümünün 2027 yılına kadar denize yerleştirilmesi hedefleniyor. Yetkililer, projenin üç yıllık süreçte kademeli olarak genişletileceğini açıkladı.

Bazı modüllerin yüksekliği 6 metreyi aşarken, yapılar 18 ila 25 metre derinliğe yerleştiriliyor. Kullanılan özel beton ve çelik sistemlerin 100 yıldan uzun süre dayanabilecek şekilde üretildiği belirtiliyor.

HEDEF SADECE BALIKLAR DEĞİL

Proje yalnızca deniz yaşamını artırmayı değil, aynı zamanda ekoturizmi büyütmeyi de amaçlıyor. Yapay resif bölgelerinde dalış turizmi, deniz araştırmaları ve çevre projeleri için yeni merkezlerin kurulması planlanıyor. Yetkililer, Dubai Reef’in ilerleyen yıllarda 'yüzen ekolojik şehir' konseptine dönüşebileceğini ifade ediyor.

Projede ayrıca yenilenebilir enerji sistemleri, deniz tarımı, mangrov alanları ve mercan restorasyonu gibi çevresel uygulamaların da yer alacağı belirtiliyor. Bazı planlarda bir milyardan fazla mercan ve milyonlarca mangrov ağacının desteklenmesi hedefleniyor.

UZMANLAR TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Uzmanlar, yapay resiflerin doğru planlandığında deniz ekosistemine katkı sağlayabileceğini ancak yanlış uygulamaların çevresel risk oluşturabileceğini söylüyor. Yapay yapıların bazı bölgelerde doğal ekosistemi değiştirebileceği ve deniz canlılarının davranışlarını etkileyebileceği belirtiliyor.