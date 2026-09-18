Tropikal deniz canlıları toplayıcısı olan Ken Nedimyer, Florida Keys sularındaki eşsiz resiflerin fırtınalar ve hastalıklar yüzünden yavaş yavaş yok oluşunu çaresizlikle izledi. Bir zamanlar deniz yaşamının merkezi olan boynuz mercanları neredeyse yüzde 90 oranında silinmiş, okyanus tabanı adeta bir hayalet kente dönüşmüştü. Doğanın kendi kendine toparlanmasının imkansız hale geldiği bu noktada, okyanusların kaderini değiştirecek kıvılcım 2000 yılında çakıldı. Ken Nedimyer, kızının okul projesi için hazırladığı deniz biyolojisi deneyine yardım ederken, tamamen tesadüfen küresel bir deniz devriminin temelini attı.

OKYANUSUN ORTASINDA MERCAN AĞAÇLARI DİKTİLER

İkilinin okyanus tabanında sürüklenen kırık mercan parçalarını yaşatma çabası, zamanla "Mercan Ağaçları" adı verilen ezber bozucu bir metoda dönüştü. Doğrudan dipte yetiştirmek yerine açık deniz sularında askıda tutulan bu özel yapılarda, boynuz mercanlarının normalden kat kat hızlı büyüdüğü keşfedildi. Sadece 6 ay gibi kısa bir sürede yaşanan devasa büyüme, uluslararası doğa koruma fonlarının (NOAA, TNC) dikkatini çekti ve Nedimyer 2007 yılında Mercan Restorasyon Vakfı'nı (CRF) kurarak bu fikri dev bir operasyona dönüştürdü.

TÜM BÖLGENİN 22 YIL SONRA KADERİ DEĞİŞTİ

Yürüttüğü tarihi çalışmalar sayesinde "CNN Kahramanı" seçilen Nedimyer ve ekibi, 2022 yılına gelindiğinde okyanus tabanına 200 binden fazla mercan ekmeyi başardı. En heyecan verici gelişme ise restore edilen bölgelerdeki mercanların yıllar sonra ilk kez kendi kendine doğal olarak üremeye başlaması oldu. Küçük bir baba-kız projesi olarak doğan bu dahi yöntem, bugün Karayipler'den Pasifik'in derinliklerine kadar tüm dünyada okyanus yaşamını yeniden dirilten en etkili rehber olarak kullanılıyor.