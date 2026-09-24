Tuas Limanı'nın tamamlanmasıyla yaklaşık 1.337 hektarlık alana yayılan, 26 kilometrelik rıhtıma ve 66 yanaşma yerine sahip dev bir liman kompleksi oluşturulacak. Dört aşamadan oluşan projenin tümü tamamlandığında yıllık konteyner kapasitesinin 65 milyon TEU'ya ulaşması planlanıyor.

227 DEV BETONARME SANDIK DENİZE NASIL YERLEŞTİRİLDİ?

Tuas Limanı'nın ikinci aşaması için önceden üretilen 227 betonarme yapı deniz yoluyla çalışma alanına taşındı. Yaklaşık 10 katlı bina yüksekliğindeki yapılar, deniz tabanında hazırlanan temeller üzerine tek tek yerleştirilerek toplam 9,1 kilometrelik kesintisiz bir istinat hattı oluşturdu. Bu betonarme yapılar deniz suyunu yeni oluşturulacak kara alanından ayıran dev duvarlar gibi çalışıyor. Bariyer tamamlandıktan sonra arkasındaki bölüm dolgu malzemeleriyle doldurularak deniz seviyesinin üzerinde kullanılabilir arazi oluşturuluyor.

DENİZDEN 387 HEKTAR YENİ KARA KAZANILIYOR

Yalnızca projenin ikinci aşamasında denizden 387 hektarlık yeni alan kazanılıyor. Oluşturulan zeminin liman operasyonları, iç yollar, konteyner sahaları ve kargo elleçleme tesisleri için kullanılması planlandı. Dolgu çalışmalarında tarama faaliyetlerinden çıkarılan malzemeler ile diğer projelerden kalan fazla toprak da değerlendiriliyor. Böylece betonarme yapıların arkasındaki alan doldurulurken ihtiyaç duyulan kum miktarının azaltılması amaçlanıyor.

66 GEMİ AYNI LİMAN SİSTEMİNİ KULLANACAK

Tuas Limanı'nın dört aşaması tamamlandığında toplam alanın yaklaşık 1.337 hektara ulaşması planlanıyor. Limanda 26 kilometrelik rıhtım boyunca toplam 66 yanaşma yeri bulunacak. Projenin büyüklüğü yaklaşık 3 bin 300 futbol sahasına eşdeğer bir alan olarak ifade ediliyor. Tüm kompleksin yıllık 65 milyon TEU konteyner kapasitesine ulaşması hedefleniyor. 2018'de başlayan ikinci aşamanın ise tam kapasiteye ulaştığında yıllık yaklaşık 21 milyon TEU ek kapasite sağlaması öngörülüyor.

LİMANDA İNSANSIZ ARAÇLAR KULLANILIYOR

Yeni liman yalnızca fiziksel büyüklüğüyle değil, otomasyon sistemleriyle de planlandı. Konteynerlerin gemiler, depolama alanları ve terminalin farklı noktaları arasında taşınmasında otomatik vinçler ve otomatik yönlendirmeli araçlar kullanılıyor.

Operasyonların bir bölümü kamera, sensör ve dijital kontrol sistemleri üzerinden uzaktan takip edilebiliyor. Beton dökümü ve kürleme gibi inşaat süreçlerinde de otomatik takip ve kontrol sistemlerinden yararlanılıyor.

TAMAMININ BİTMESİ 2040'LI YILLARI BULACAK

Tuas Limanı'nın ilk aşamasındaki arazi ıslah çalışmaları 2021'de tamamlandı. Liman Eylül 2022'de konteyner operasyonlarına başlarken, sonraki bölümlerde inşaat çalışmaları devam etti. Tamamlanan yeni rıhtımlar ve terminal alanları aşamalı olarak sisteme dahil ediliyor.

Dört aşamalı projenin tamamen tamamlanmasının 2040'lı yılları bulması öngörülüyor. Çalışmalar sona erdiğinde Tuas Limanı'nın yıllık toplam 65 milyon TEU kapasiteyle faaliyet göstermesi planlanıyor.