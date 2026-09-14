İspanya'nın kuzeyindeki Lemoiz kıyılarından başlayan çalışmalarda özel kablo gemileri kullanılıyor. Proje tamamlandığında iki ülke arasındaki elektrik alışveriş kapasitesi 2 bin 800 megavattan 5 bin megavata çıkacak.

Yeni hattın kurulmasının temel amacı, İspanya ile Fransa arasındaki elektrik alışverişini artırmak. İspanya'da güneş ve rüzgar enerjisinden ihtiyaçtan fazla elektrik üretildiğinde bu enerji Fransa üzerinden Avrupa'nın diğer bölgelerine aktarılabilecek. Üretimin yetersiz kaldığı dönemlerde ise aynı hat üzerinden ters yönde elektrik alınabilecek. Böylece ülkeler arasındaki enerji akışının daha dengeli ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

KABLOLAR 140 METRE DERİNLİĞE İNECEK

Denizdeki çalışmalar farklı etaplar halinde yürütülüyor. İspanya tarafındaki son aşamalardan birinde kablo döşeme gemisi NKT Victoria, Lemoiz açıklarından başlayarak ilk etapta yaklaşık 65 kilometrelik bölümde çalışma gerçekleştiriyor.

Kablolar güzergâhın bazı noktalarında 140 metreye varan su derinliklerinde deniz tabanına yerleştirilecek. Kumlu bölgelerde kablolar tabanın altına gömülecek, kayalık kesimlerde ise üzerleri taşla kaplanarak dış etkenlerden korunacak.

Hattın tamamı boyunca dört elektrik kablosu kullanılacak. Bunlara sistemin kontrolü ve işletilmesi için fiber optik kablolar da eşlik edecek. Böylece İspanya'nın elektrik sistemi Fransa üzerinden Avrupa şebekesine daha güçlü bir bağlantıyla bağlanacak.

DENİZİN ALTINDAKİ KANYONU KARADAN AŞACAKLAR

Güzergâhın tamamı denizin altında ilerlemeyecek. Fransa kıyılarındaki Capbreton denizaltı kanyonu nedeniyle kablolar bir noktada denizden çıkarılacak ve yaklaşık 27 kilometre boyunca yer altından geçirilecek. Kanyon aşıldıktan sonra hat yeniden denize girecek.

İspanya tarafında da kablonun kıyıya ulaştırılması için Lemoiz'deki kayalıkların altından bir kilometreden uzun dört ayrı yatay sondaj gerçekleştirildi. Bu tüneller deniz tabanında kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta sona eriyor.

Denizdeki kablo döşeme çalışmalarının etaplar halinde 2027'ye kadar sürmesi, bağlantının ise testlerin ardından 2028'in başında hizmete alınması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla İspanya ile Fransa arasındaki elektrik aktarım kapasitesinin yaklaşık yüzde 79 artması ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin ülkeler arasında daha kolay taşınması hedefleniyor.