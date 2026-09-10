Temmuz ayında başlayan çalışma haftalar boyunca aralıksız sürdürüldü. Deniz tabanına yerleştirilen kablo saniyede 400 terabitten fazla veri taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Deniz altındaki bölümün tamamlanmasının ardından kıyı bağlantıları ve karadaki altyapı çalışmaları devam ediyor.

20 BİN TONLUK GEMİYLE İKİ KIYIYI BİRBİRİNE BAĞLADILAR

Proje öncesinde Hazar Denizi'nin tabanı ayrıntılı şekilde incelendi ve kablonun geçeceği güvenli güzergâh belirlendi. Ardından dış etkilere karşı korumalı fiber optik kablo, bu iş için kullanılan özel kablo döşeme gemisiyle denize indirildi.

20 bin tondan fazla deplasmana sahip gemide 70 kişilik ekip görev yaptı. Temmuz ayında başlayan kablo döşeme çalışmaları gece gündüz devam etti. Gemi belirlenen rota üzerinde ilerlerken kablo kontrollü biçimde Hazar Denizi'nin tabanına bırakıldı.

Yaklaşık 380 kilometrelik kablonun Kazakistan kıyısına ulaşmasıyla projenin en zorlu bölümü tamamlandı. Ekipler şimdi hattı iki ülkedeki kara altyapısıyla birleştirmek ve sistemi kullanıma hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA UZANACAK

Hazar Denizi'nin altındaki 380 kilometrelik bölüm yalnızca Kazakistan ile Azerbaycan arasında uzanıyor. Ancak bu hat, Orta Asya ile Avrupa arasında kurulmakta olan çok daha büyük bir dijital koridorun parçasını oluşturuyor.

Kazakistan tarafından gelen veri Hazar Denizi'nin altından Azerbaycan'a ulaştıktan sonra kara bağlantıları üzerinden Gürcistan ve Türkiye yönüne taşınacak. Türkiye üzerinden devam eden bağlantının Avrupa'daki ağlarla birleşmesi planlanıyor. Böylece Türkiye, Asya'dan Avrupa'ya uzanan yeni veri güzergâhının geçiş noktalarından biri olacak.

Projenin tamamı devreye girdiğinde Hazar'ın altındaki yeni kablonun saniyede 400 terabitten fazla veri taşıması hedefleniyor. Yüksek kapasitenin yanı sıra yeni güzergâhla Orta Asya ile Avrupa arasındaki veri aktarımında daha doğrudan ve düşük gecikmeli bir alternatif oluşturulması amaçlanıyor.

Deniz altındaki kablonun döşenmesi tamamlanırken karadaki bağlantıların kurulması ve sistem testleri devam ediyor. Tüm altyapının tamamlanmasının ardından hattın 2026 yılı sonuna kadar tamamen faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.