Yılda 8 milyon ton karbondioksit depolama kapasitesinin hedeflendiği proje, gazın atmosfere salınmasını önlemeyi amaçlıyor. Ancak uygulamanın hayata geçebilmesi için teknik incelemelerin ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

DENİZ TABANININ ALTINA DEPOLANACAK

Projenin temelinde, sanayi tesislerinde ortaya çıkan karbondioksitin atmosfere ulaşmadan yakalanması ve özel boru hatları aracılığıyla depolama alanına taşınması bulunuyor.

Toplanan gazın deniz suyuna doğrudan bırakılması değil, deniz tabanının metrelerce altında yer alan uygun jeolojik katmanlara enjekte edilmesi hedefleniyor. Bu katmanların üzerindeki geçirimsiz kaya yapılarının, karbondioksitin yeniden yüzeye çıkmasını engellemesi bekleniyor.

Karbon yakalama ve depolama olarak bilinen yöntem, özellikle çimento, çelik ve doğal gaz işleme gibi emisyonların azaltılmasının zor olduğu sektörler için değerlendiriliyor.

35 YILDA 443 MİLYON TON GAZ DEPOLANABİLİR

Japon enerji şirketi Inpex tarafından geliştirilen Bonaparte projesi için Avustralya hükümeti 16 Ekim 2026'da önemli bir karar aldı. Ülkenin kuzey kıyıları açıklarındaki West Peron kaya oluşumu, karbondioksit depolamaya uygun bir alan olarak resmen belirlendi.

Plan kapsamında 35 yıla kadar uzanan süreçte toplam 443 milyon ton karbondioksitin yer altında depolanması öngörülüyor. İlk aşamada Inpex'in Ichthys sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinden gelen karbondioksitin depolanması, ilerleyen dönemde ise başka sanayi tesislerinin de sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

Avustralya Kaynaklar Bakanı Madeleine King, projeyi sanayi kaynaklı emisyonların azaltılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Ancak depolama işleminin başlaması için diğer yasal ve çevresel onayların da alınması gerekiyor.