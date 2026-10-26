Meksika’nın popüler turizm kenti Cancún açıklarında, yüzlerce insan figüründen oluşan su altı müzesi deniz tabanına yerleştirildi. Deniz canlılarının tutunup çoğalabileceği özel malzemelerden üretilen heykeller, zaman içerisinde mercan ve yosunlarla kaplanarak yaşayan birer resif haline geldi.

Turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Cancún bölgesinde hayata geçirilen proje kapsamında, gerçek boyutlu insan heykelleri deniz yatağına sabitlendi. Heykellerin üretiminde deniz suyuna dayanıklı, deniz tabanına zarar vermeyen ve deniz canlılarının yüzeye tutunmasını kolaylaştıran özel pH derecesine sahip materyaller kullanıldı. Dalgıçlar ve ziyaretçiler için su altında geniş bir galeri alanı oluşturuldu.

HEYKELLER ZAMANLA CANLI RESİFE NASIL DÖNÜŞTÜ?

Denizin dibine indirilen yüzlerce heykel, geçen süre zarfında deniz ekosisteminin parçası haline geldi. Yüzeylerde tutunan mercan larvaları, algler ve deniz süngerleri heykelleri sararak yapay resif tabakaları meydana getirdi. Oluşan bu yeni habitat; balık sürüleri, kabuklular ve diğer deniz canlıları için beslenme ve barınma alanı sundu.

Bölgedeki su altı turizmi her yıl binlerce dalgıcı doğal mercan resiflerine yönlendirirken, bu durum hassas ekosistem üzerinde ciddi aşınmalara ve fiziki tahribata yol açıyordu. Yüzlerce heykelden oluşan yapay resif alanı, turist ilgisini doğrudan üzerine çekerek doğal resifler üzerindeki insan baskısını ve yıpranmayı kademeli olarak düşürdü.