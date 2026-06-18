Narrowneck bölgesi açıklarında inşa edilen yapı, dışarıdan bakıldığında görünmese de denizin altında yaklaşık 70 bin metreküplük bir hacme sahip yapay bir resif görevi görüyor. Özel dayanıklı kumaştan üretilen dev torbaların kumla doldurulmasıyla oluşturulan sistem, dalga enerjisinin bir kısmını emerek sahil şeridinin aşınmasını yavaşlatıyor.

İKİ FARKLI HEDEF AYNI PROJEDE BULUŞTU

Gold Coast kıyılarındaki proje, bölgede uzun süredir yaşanan kıyı erozyonuna karşı geliştirilen koruma çalışmalarının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Mühendisler, yapının yalnızca sahili korumakla kalmayıp aynı zamanda dalga hareketlerini düzenleyerek sörf sporuna da katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Yapılan incelemeler, yapay resifin bulunduğu bölgede plaj genişliğinin çevredeki alanlara kıyasla yaklaşık 20 metre daha fazla korunduğunu gösteriyor. Özellikle sert hava koşulları ve fırtına dönemlerinde sistem, kıyıya ulaşan dalga enerjisini azaltarak sahilin dayanıklılığını artırıyor.

DEV KUM TORBALARIYLA OLUŞTURULAN GİZLİ SAVUNMA HATTI

Queensland kıyılarında deniz tabanına yerleştirilen geotekstil torbalar, beton veya kaya bloklarına göre daha esnek bir kıyı koruma yöntemi sunuyor. Her biri yüzlerce ton kum taşıyabilen dev torbalar, denizin altında doğal yapıya daha uyumlu bir bariyer oluşturuyor.

Yetkililer, iklim değişikliğiyle birlikte artan fırtına riskleri ve yükselen dalga seviyelerine karşı bu tür yapıların kıyı koruma stratejilerinde önemli rol oynadığını belirtiyor. Düzenli olarak izlenen yapay resifin, sahilleri korumanın yanı sıra bölgedeki dalga kalitesine de olumlu katkı sağladığı ifade ediliyor.