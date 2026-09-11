Balık ve karideslerin, bölgede faaliyet gösteren balıkçı teknelerinin av sırasında yakaladığı ancak karaya çıkarmak yerine denize geri attığı ürünler olduğu belirtildi. Bu uygulamanın özellikle hedeflenen türün dışında kalan, istenilen boyuta ulaşmayan veya ticari açıdan daha az değerli görülen avların teknede tutulmaması nedeniyle yapıldığı ifade edildi.

DENİZİN DİBİNİ ÖLÜ BALIK VE KARİDESLER KAPLAMIŞ

Dalgıç, Golfo Nuevo’da yaptığı dalış sırasında deniz tabanında çok sayıda karides ve berlam balığının biriktiğini fark etti. Kayda aldığı görüntülerde ölü balık ve karideslerin bazı noktalarda yoğun şekilde üst üste yığıldığı görüldü.

Balıkçılık sırasında ağlara yalnızca hedeflenen ürünler takılmıyor. Farklı türler veya ticari olarak değerlendirilmek istenmeyen balıklar da ağlarla birlikte tekneye çıkarılabiliyor. Teknede daha değerli ürünlere yer açmak, av kotaları ve ticari tercihler gibi nedenlerle avın bir bölümü yeniden denize bırakılabiliyor. Ancak denize geri atılan canlıların önemli bir kısmı yakalama sırasında öldüğü veya ağır şekilde zarar gördüğü için hayatta kalamıyor.

Sorunun boyutunu ortaya koyan rakamlar da dikkat çekiyor. Arjantin genelinde her yıl 110 bin tondan fazla berlam balığının avlandıktan sonra denize geri atıldığı tahmin ediliyor. Üstelik bunların arasında tüketilebilecek durumda olan balıkların da bulunduğu belirtiliyor.

DENİZ EKOSİSTEMİ İÇİN DE RİSK OLUŞTURUYOR

Golfo Nuevo, Patagonya kıyılarındaki önemli deniz alanlarından biri olarak biliniyor. Balinalardan yunuslara, deniz aslanlarından çok sayıda balık türüne kadar birçok canlı bölgede yaşamını sürdürüyor.

Deniz tabanına büyük miktarda ölü balık ve karidesin bırakılması yalnızca gıda israfı açısından sorun oluşturmuyor. Biriken organik maddelerin ayrışması sırasında sudaki oksijenin azalabileceği ve yoğun birikimin yaşandığı noktalarda deniz tabanındaki yaşamın bundan etkilenebileceği belirtiliyor.

Puerto Madryn açıklarında kaydedilen görüntüler, balıkçılık sırasında yakalandıktan sonra kullanılmadan denize bırakılan avların boyutunu yeniden gündeme taşıdı. Her yıl denize atıldığı tahmin edilen on binlerce ton balık nedeniyle, bölgede avcılık yöntemleri ve denetimlere ilişkin tartışmalar da yeniden gündeme geldi.