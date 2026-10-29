Avustralya'nın güneyindeki Patience Deniz Dağı çevresinde milyonlarca sepet yılan balığının oluşturduğu topluluk, bilim insanlarının araştırmasına konu oldu. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğa ve 2 kilometre genişliğe yayılan balıkların toplam ağırlığının 3 bin 500 tonu aştığı tahmin edildi.

Avustralya Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) araştırmacıları, 2023-2025 yılları arasında sonar sistemleri ve su altı kameralarıyla bölgede incelemeler yaptı. Gözlemler, yılan balıklarının özellikle mart ve mayıs ayları arasında bölgede yoğunlaştığını gösterdi.

ÜREMEYE HAZIR BİREYLER TESPİT EDİLDİ

Bu dönemde incelenen dişi ve erkek bireylerin üremeye hazır durumda olması, toplanmanın üremeyle bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Ancak yılan balıklarının tam olarak ne zaman ve nerede ürediği henüz belirlenemedi.

Balıkların bölgedeki varlığı yalnızca yoğunlaşmanın görüldüğü aylarla sınırlı değil. Araştırmada, topluluğun aralık-ağustos ayları arasında gözlemlenebildiği de belirlendi.

NEDEN PATIENCE DENİZ DAĞI?

Çevrede benzer özelliklere sahip çok sayıda deniz dağı bulunmasına rağmen, milyonlarca yılan balığının neden özellikle Patience Deniz Dağı çevresinde toplandığı henüz bilinmiyor.

Bilim insanları, bölgenin kıta sahanlığına yakınlığının ve su akıntılarının bu tercihte etkili olabileceğini düşünüyor.