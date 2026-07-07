Yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım gerektirmesi beklenen proje, milyonlarca insanın yaşadığı yerleşim alanlarını, limanları ve sanayi bölgelerini deniz taşkınlarından korumayı amaçlıyor. Hükümet, ilk etap çalışmalarını başlatmak için hazırlıklarını sürdürürken, projenin 15 bölüm halinde inşa edilmesi ve tamamlanmasının onlarca yıl sürmesi öngörülüyor.

KIYILARI DENİZ TAŞKINLARINA KARŞI KORUYACAK

Dev deniz duvarı, Batı Java'daki Banten bölgesinden başlayarak Doğu Java'daki Gresik'e kadar uzanacak. Yapının temel amacı, yükselen deniz seviyesinin yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek, kıyı erozyonunu azaltmak ve deniz taşkınlarının neden olduğu ekonomik kayıpları en aza indirmek olacak.

Proje yalnızca konutları değil, limanları, sanayi tesislerini, ulaşım altyapılarını ve tarım alanlarını da koruyacak. Endonezya hükümeti, özellikle Java'nın kuzey kıyılarında yaşanan kara çökmesi ve deniz seviyesindeki yükselmenin her yıl daha fazla bölgeyi tehdit ettiğini belirtiyor. Yetkililer, proje tamamlandığında yaklaşık 50 milyon kişinin bu koruma sisteminden faydalanacağını ifade ediyor.

İNŞASI ONLARCA YIL SÜRECEK

Java Giant Sea Wall fikri ilk kez 1995 yılında gündeme geldi. Ancak finansman ve planlama süreçleri nedeniyle uzun yıllar hayata geçirilemeyen proje, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto döneminde yeniden öncelikli yatırımlar arasına alındı.

Uzmanlar, dev deniz duvarının tek başına yeterli olmayacağını, mangrov ormanlarının yeniden oluşturulması, yer altı suyu kullanımının azaltılması ve kıyı yönetimi çalışmalarının da eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Buna rağmen yaklaşık 575 kilometrelik uzunluğu ve 80 milyar dolarlık bütçesiyle Java Giant Sea Wall, dünyanın en büyük kıyı koruma projelerinden biri olmaya hazırlanıyor.