PGE ile Ørsted tarafından geliştirilen proje, Polonya kıyılarından yaklaşık 35-40 kilometre açıkta bulunuyor. 1,5 gigavat kapasiteye sahip olacak santralin tamamlandığında yılda 5-6 TWh elektrik üretmesi ve yaklaşık 2,5 milyon hanenin yıllık elektrik tüketimine denk enerji sağlaması bekleniyor.

HER BİRİ 100 METREYE KADAR UZANIYOR

Baltica 2 için deniz tabanına çakılan “monopile” adı verilen dev çelik temellerin boyutları dikkat çekiyor. Yapılar 100 metreye varan uzunluğa, 7,5 ila 10,5 metre arasında değişen çapa ve yaklaşık 1.900 ton ağırlığa sahip. Üstelik her temel, deniz tabanında yerleştirileceği noktanın koşullarına göre özel olarak tasarlandı.

Toplam 111 temelin 107’sinin üzerine 14 MW gücünde rüzgar türbinleri kurulacak. Kalan dört temel ise denizdeki elektrik trafo merkezlerini taşıyacak. Dev yapıların Danimarka’nın Bornholm Adası’ndaki Rønne Limanı’ndan inşaat alanına taşınmasında ve deniz tabanına yerleştirilmesinde Svanen ve Aeolus adlı özel gemiler kullanıldı.

Temel kurulumuna Mayıs 2026’da başlanmıştı. Başlangıçtaki program çalışmaların yılın son çeyreğine kadar devam edebileceğini öngörürken, 111 temelin tamamının yerleştirildiği 21 Ağustos’ta açıklandı. Proje sahipleri bu aşamanın planlanan takvime uygun şekilde tamamlandığını belirtti.

İLK ELEKTRİK 2027'DE ÜRETİLECEK

Temellerin tamamlanması, Baltica 2'nin elektrik üretmeye başladığı anlamına gelmiyor. Deniz üzerindeki çalışmalarda sırada trafo merkezleri, elektrik kabloları ve türbinlerin kurulumu bulunuyor. Temellere ayrıca korozyona karşı koruma sağlayan sistemler, servis gemilerinin yanaşmasına yönelik bölümler ve platformlar dahil 400'den fazla ek parça monte edilecek.

107 rüzgar türbininin kurulumunun 2027'de yapılması planlanıyor. Projenin ilk elektriği 2027'nin ilk yarısında şebekeye vermesi, tam ticari işletmeye ise aynı yılın sonunda geçmesi hedefleniyor. Yaklaşık 190 kilometrekarelik deniz alanını kapsayan Baltica 2, tamamlandığında Polonya'nın en büyük açık deniz rüzgar santrali olacak.