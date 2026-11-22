Dubai'nin Jumeirah kıyıları açıklarında inşa edilen Naïa Adası, yaklaşık 1,3 milyon metrekarelik yeni bir kara alanı oluşturuyor. Deniz tabanından çıkarılan kumların belirlenen bölgeye taşınmasıyla şekillenen ada, tamamlandığında lüks konutlara, otellere, özel villalara ve çeşitli sosyal tesislere ev sahipliği yapacak.

DENİZİN ORTASINA 19 MİLYON METREKÜP KUM TAŞINDI

Projenin deniz dolgusu çalışmalarını Hollanda merkezli mühendislik şirketi Van Oord yürütüyor. Özel donanımlı tarama gemileriyle deniz tabanından çıkarılan 19 milyon metreküpten fazla kum, belirlenen alana taşınarak denizin ortasında yeni bir kara parçası oluşturuldu.

Çalışmalar kapsamında yalnızca kum kullanılmadı. Adanın dış sınırlarının dalgalara ve güçlü deniz akıntılarına karşı korunması için yaklaşık 3 milyon ton kaya yerleştirildi. Projenin ilerleyen aşamalarında bu miktarın 4 milyon tonu aşması bekleniyor.

Deniz dolgusu sırasında kumun istenilen bölgede birikmesini sağlamak için özel mühendislik yöntemleri uygulandı. Oluşturulan zeminin ileride inşa edilecek büyük yapılara dayanabilmesi amacıyla sıkıştırma ve sağlamlaştırma çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Son gelişmeyle birlikte adanın dış hatlarının tamamı su seviyesinin üzerine çıktı. Böylece daha önce açık deniz olan bölgede, kıyı çizgisi belirginleşen yeni bir kara alanı ortaya çıktı.

6 KİLOMETRELİK SAHİL ŞERİDİ OLUŞTURULACAK

Dubai merkezli Shamal Holding tarafından geliştirilen Naïa Adası projesi, yalnızca yeni bir kara alanı oluşturmakla sınırlı kalmayacak. Ada üzerinde konutlar, özel villalar, lüks otel, marina ve sosyal yaşam alanlarının yer alması planlanıyor.

Yaklaşık 6 kilometrelik sahil şeridine sahip olması hedeflenen adada, deniz manzaralı yaşam alanlarının yanı sıra özel plajlar ve kıyı boyunca uzanan dinlenme alanları da oluşturulacak.

Proje, Dubai'nin son yıllarda deniz dolgusu yöntemiyle genişlettiği kıyı şeridine yeni bir bölüm ekleyecek. Kentte daha önce hayata geçirilen Palm Jumeirah gibi yapay ada projelerinde de deniz tabanından çıkarılan büyük miktarlarda kum ve kaya kullanılmıştı.

Naïa Adası'nda dolgu çalışmalarının ardından kıyı koruma yapıları, iskele duvarları ve zemin iyileştirme işlemleri devam edecek. Van Oord'un üstlendiği deniz mühendisliği çalışmalarının 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmaların ilerlemesiyle birlikte adanın üzerinde planlanan yapıların inşasına uygun altyapı hazırlanacak. Böylece Dubai kıyılarında denizin doldurulmasıyla elde edilen 1,3 milyon metrekarelik alan, yeni bir yerleşim ve turizm merkezine dönüştürülecek.