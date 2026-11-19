Liaoning eyaletindeki Jinzhou Körfezi'nde hayata geçirilen Dalian Jinzhouwan Uluslararası Havalimanı projesi, büyüklüğü ve kullanılan inşaat yöntemleriyle öne çıkıyor. Deniz dolgusu tamamlanan dev platformun üzerinde pistler, terminal binaları ve ulaşım altyapısı kuruluyor. Havadan çekilen görüntüler, denizin ortasında oluşturulan yeni kara parçasının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

DENİZİ DOLDURARAK DEVASA BİR ALAN OLUŞTURDULAR

Dalian kentinde yürütülen proje kapsamında denize 280 milyon metreküpten fazla dolgu malzemesi yerleştirildi. Yaklaşık 20 kilometrekarelik yapay adanın oluşturulması için çalışmaların en yoğun döneminde 20'den fazla gemi ve 1100'ü aşkın iş makinesi kullanıldı.

Deniz tabanındaki yumuşak zemin ve bölgenin değişken hava koşulları, inşaatın en büyük zorlukları arasında yer aldı. Mühendisler, ağır terminal binalarını ve uçakların iniş kalkış yapacağı pistleri taşıyabilecek sağlam bir zemin oluşturmak için özel güçlendirme yöntemlerinden yararlandı.

Zemin sıkıştırma çalışmalarında 90 ton ağırlığındaki dev çekiçlerin 20 metre yüksekliğe kaldırılarak zemine bırakılması da kullanılan yöntemler arasında bulunuyor. Böylece denizden kazanılan alanın uzun vadede meydana gelebilecek çökmelere karşı dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

YILDA 80 MİLYON YOLCUYU AĞIRLAYABİLECEK

Yeni havalimanının ilk aşamasında 3 bin 600 ve 3 bin 400 metre uzunluğunda iki pist ile yaklaşık 500 bin metrekarelik terminal binası inşa edilecek. Bu tesislerin yılda 43 milyon yolcuya ve 550 bin ton kargo ile posta taşımacılığına hizmet vermesi planlanıyor.

Projenin ilerleyen aşamalarında pist sayısının dörde çıkarılması ve yıllık yolcu kapasitesinin 80 milyona ulaşması hedefleniyor. Böylece Dalian'ın Çin'in kuzeydoğusundaki en önemli uluslararası hava ulaşım merkezlerinden biri haline gelmesi amaçlanıyor.

Mevcut Dalian Zhoushuizi Uluslararası Havalimanı'nın şehir içinde kalması ve genişleme imkânlarının sınırlı olması, yeni havalimanı projesinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Deniz üzerinde oluşturulan yeni alan sayesinde hem yolcu hem de kargo taşımacılığında kapasitenin önemli ölçüde artırılması bekleniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ OLACAK

Dalian Jinzhouwan Uluslararası Havalimanı, tamamlandığında yapay ada üzerine inşa edilmiş dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak. Proje kapsamında yalnızca pistler ve terminal binaları değil, kara bağlantıları, ulaşım yolları ve çeşitli teknik tesisler de inşa ediliyor.

Yapay adanın deniz dolgusu tamamlanırken çalışmalar zemin güçlendirme, terminalin üst yapısı ve havalimanı altyapısı üzerinde yoğunlaşıyor. Pistlerin zemin hazırlıkları ve terminalin temel çalışmalarında önemli ilerleme kaydedilirken, denizin ortasındaki dev inşaat alanı giderek bir havalimanına dönüşüyor.

Projenin ilk aşamasında iki pist ve yılda 43 milyon yolcu kapasitesi hedeflenirken, uzun vadede dört pist ve 80 milyon yolcuya ulaşılması planlanıyor. İnşaatta yaşanan gecikmeler nedeniyle havalimanının tamamlanması için 2035 yılı öngörülüyor.