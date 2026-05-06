Çin, yenilenebilir enerji alanında bir ilke imza atarak dünyanın en büyük yüzer rüzgar türbini olan "Sānxiá Yǐnlǐng Hào"yu Guangdong eyaleti açıklarında kurdu.

Deniz tabanına sabitlenemeyen derin sular için tasarlanan 16 megavat kapasiteli bu dev sistem, yarı batık bir platform üzerinde görev yapıyor. 270 metreyi aşan yüksekliği ve yedi futbol sahası büyüklüğündeki tarama alanıyla dikkat çeken türbin, geleneksel sistemlere göre çok daha yüksek verimlilik sunuyor.

YILDA 44,65 MİLYON KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETECEK

Mühendislik harikası olarak nitelendirilen 24 bin tonluk platform, dokuz adet ankraj ve özel hibrit bağlama sistemleriyle zorlu deniz koşullarında stabil tutuluyor. Dinamik izleme ve aktif balast kontrolü gibi ileri teknolojilerle donatılan türbin, tam kapasiteyle çalışmaya başladığında yılda yaklaşık 44,65 milyon kilovatsaat elektrik üretecek.

Bu üretim miktarı, 24 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılarken, derin denizlerdeki rüzgar potansiyelinin enerji üretimine dahil edilmesi noktasında stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.