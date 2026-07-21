Güney Kore’nin güneybatısındaki Gunsan ve Buan kentleri arasında inşa edilen 33,9 kilometrelik Saemangeum deniz seddi, dünyanın en uzun yapay deniz seddi olarak kayıtlara geçti. Saemangeum Kalkınma ve Yatırım Ajansı verilerine göre proje; 291 kilometrekarelik karasal ıslah alanı ve 118 kilometrekarelik bir yapay gölden oluşuyor.

Kasım 1991’de başlatılan ve ana yapısı Nisan 2006’da tamamlanan çalışma, başlangıçta bir tarım arazisi genişletme projesi olarak planlanmış, ilerleyen yıllarda ise sanayi, lojistik, turizm ve ticaret odaklı bir bölgesel kalkınma merkezine dönüştürülmüştür.

HALİÇ SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜ

Projenin ilk planında iç alandaki su kütlesinin nehir akışlarıyla zamanla tatlı su gölüne dönüştürülmesi hedeflenmişti. Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlanan bilimsel araştırmalara göre, deniz ile ilişkiyi sağlayan su kapaklarının kontrol düzensizlikleri ve nehir deşarjları nedeniyle bölge, tatlı su gölü yerine yapay ve acı su karakterli bir haliç sistemine dönüştü.

İçerideki su sirkülasyonunun kısıtlanması; su katmanlaşmasına, oksijen seviyelerinde dalgalanmalara ve nehirlerin taşıdığı besin maddeleri ile kirleticilerin birikmesine yol açtı. Su kalitesinin korunması amacıyla su kapaklarının hidrolik yönetimi ve ek tesis yatırımları devam ediyor.

Göçmen Kuş Popülasyonları ve Ekosistem Verileri

Saemangeum bölgesi, kapatılmadan önce Doğu Asya-Avustralya Göç Yolu üzerinde bulunan ve göçmen kıyı kuşları için hayati önem taşıyan bir gelgit düzlüğü ekosistemiydi. Uluslararası koruma örgütü Birds Korea verilerine göre alan, kaşıkçı çulluğu (Calidris pymeag), benekli yeşilbacak (Tringa guttifer) ve çok sayıda diğer kıyı kuşu türü için ana beslenme ve mola noktası konumundaydı.

Cambridge University Press tarafından yayımlanan Bird Conservation International dergisindeki çalışmaya göre; 2006'daki closure (kapatma) işleminin ardından 2014 yılına kadar yaklaşık 400 km²'lik haliç alanı denizden izole edildi. Bu alanın yaklaşık 160 km²'lik kısmı tamamen kurutularak karaya dönüştürüldü. Kıyı alanı kayıplarına bağlı olarak bölgeyi kullanan göçmen kuş popülasyonlarında belirgin bir düşüş kaydedildi.

SİYASİ VE KAMUOYU YANSIMALARI

Yaklaşık 15 yıl süren inşaat süreci boyunca proje; hukuki itirazlar, çevreci grupların protestsoları ve kamuoyu tartışmalarına sahne oldu. Projenin tarım odaklı bir hedeften sanayi ve lojistik merkezine dönüştürülmesi kamuoyundaki tartışmaları artırırken; yaşanan süreç Güney Kore genelinde sulak alanların korunmasına ilişkin ulusal mevzuat ve politikaların genişlemesinde rol oynadı.