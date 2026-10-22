İrlanda Denizi'ndeki Liverpool Körfezi'nde yürütülen projeyle, eski doğal gaz sahalarının yer altındaki depolama kapasitesinden yararlanılması planlanıyor.

4 BİN 370 TONLUK PLATFORM DENİZE YERLEŞTİRİLDİ

İtalyan enerji şirketi Eni tarafından yürütülen Liverpool Karbon Yakalama ve Depolama Projesi kapsamında hazırlanan dev platform, açık denizdeki yerine taşınarak kuruldu. Yaklaşık 4 bin 370 ton ağırlığındaki yapı, karbondioksitin deniz tabanının altındaki jeolojik oluşumlara aktarılmasında kullanılacak.

Proje, İngiltere'nin kuzeybatısındaki sanayi tesislerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen HyNet North West girişiminin bir parçasını oluşturuyor. Tesislerde yakalanan karbondioksit, özel boru hatları aracılığıyla açık denizdeki depolama sistemine taşınacak.

Buradan yerin derinliklerine gönderilecek gazın, daha önce doğal gaz üretimi yapılan rezervuarlarda depolanması planlanıyor. Böylece mevcut enerji altyapısının bir bölümü, karbon depolama amacıyla yeniden değerlendirilecek.

DENİZ TABANININ ALTINDA 109 MİLYON TON DEPOLANACAK

Douglas CCS adı verilen platform, sanayi kaynaklı karbondioksitin taşınması ve depolanması için özel olarak inşa edilen ilk açık deniz platformu olma özelliğini taşıyor. Yapının üst bölümü 1.885 ton, çelik destek sistemi 1.755 ton, platformu sabitleyen sekiz temel kazığı ise toplam 730 ton ağırlığında.

Projenin ilk aşamasında, işletme ömrü boyunca yaklaşık 109 milyon ton karbondioksitin deniz tabanının altındaki rezervuarlarda depolanması hedefleniyor. Başlangıçta yıllık 4,5 milyon ton olarak planlanan kapasitenin, 2030 yılından sonra 10 milyon tona kadar çıkarılması öngörülüyor.

Platformun kurulumu 18 aydan kısa sürede tamamlandı. Eni'nin Ekim 2026'da yaptığı açıklamaya göre Liverpool Körfezi'ndeki taşıma ve depolama altyapısının yaklaşık yüzde 50'si tamamlanmış durumda. Sistemin 2028 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

İnşaat aşamasında 2 binden fazla kişiye istihdam sağlayan projenin, işletme döneminde 200 ila 300 kişiye uzun vadeli iş imkânı oluşturması bekleniyor. Proje, özellikle ağır sanayi sektörlerinde ortaya çıkan karbondioksitin atmosfere ulaşmadan depolanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.